Terremoto Puglia oggi, sabato 24/03/2018: nella notte scossa M 3.9 con epicentro nel distretto Costa Adriatica Brindisina, in mare, avvertita in tutta la regione

Terremoto oggi Puglia, 24 marzo 2018: scossa M 3.9 provincia di Brindisi – Dati INGV – Nella notte di oggi, sabato 24 marzo 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare: alle ore 00:31 sisma di magnitudo 3.9 della scala Richter con epicentro nel distretto Costa Adriatica Brindisina (Brindisi) e ipocentro a 28 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della Puglia con segnalazioni in arrivo anche dalla Basilicata, anche se al momento non si registrano danni a cose o persone. E’ un’area dove i terremoti sono rari, vengono avvertite scosse solo per propagazione da aree limitrofe. Tra i comuni sulla terraferma più vicini all’epicentro troviamo Carovigno e Ostuni (15 km), entrambi in provincia di Brindisi. Nessuna scossa uguale o superiore a magnitudo 2.0 è stata registrata in Italia successivamente.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri, venerdì 23 marzo 2018. Alle ore 00:40 sisma di magnitudo 3.7 con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 267 km di profondità. Alle ore 14:12 scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a Ostellato, in provincia di Ferrara, e ipocentro a 13 km di profondità. Alle ore 17:50 sisma di magnitudo 3.0 con epicentro nel distretto Canale di Sicilia meridionale e ipocentro a 22 km di profondità. […]