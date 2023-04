Meteo – alta pressione e clima più caldo per la fine del mese o ancora maltempo? Vediamo la tendenza

Tempo instabile in queste ore in Italia con acquazzoni e temporali diffusi, ecco dove

Come anticipato ecco che la terza settimana di aprile si sta rivelando molto dinamica sotto il profilo meteo. Situazione sinottica che vede infatti una circolazione di aria più fresca in quota tra Mediterraneo centrale e Balcani. Condizioni meteo instabili in queste ore soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud dove troviamo molti acquazzoni e temporali sparsi, i più intensi su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Prossimi giorni che vedranno l’instabilità spostarsi verso le regioni del Nord.

Temporaneo miglioramento per il weekend ma nuova fase perturbata sul ponte del 25 aprile

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano per il ponte del 25 aprile un nuovo peggioramento meteo in Italia causato da una vasta circolazione depressionaria in discesa da nord. Dopo una breve tregua più stabile prevista per il weekend ecco che tra Lunedì e Martedì della prossima settimana una saccatura potrebbe transitare sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo.

Ultimi giorni di aprile con alta pressione e primo caldo di stagione secondo alcuni modelli

Mese di aprile fin qui non solo piuttosto dinamico ma anche decisamente fresco con temperature al di sotto della media su diverse zone d’Italia. Con la prossima settimana ci avvieremo alla conclusione di questo secondo mese di primavera e diversi modelli propongono da qualche giorno un netto cambio di circolazione. Precisiamo che la distanza temporale è ancora molto elevata e dunque questa è solo una tendenza meteo. Sul finire di aprile l’alta pressione di matrice sub-tropicale potrebbe tentare una prima espansione portando forse la prima ondata di caldo della stagione.

Meteo maggio: ecco cosa dicono i modelli stagionali per l’ultimo mese della primavera

Ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali come CMCC e ECMWF che mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte del continente, più marcate tra Balcani e Turchia. Valori più vicini alla media su Scandinavia e Penisola Iberica. Precipitazioni che potrebbero però risultare localmente sopra media soprattutto tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Prime vere incursioni dell’alta pressione africana non escluse con maggio. Mese di maggio 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente al di sopra.

