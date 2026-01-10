Meteo – Ancora maltempo con neve a quote basse. La Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Relativo miglioramento in serata sull’Italia

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo sta coinvolgendo in queste ore la nostra Penisola dopo una giornata comunque contrassegnata dall’instabilità, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Le piogge e i rovesci insistono comunque su una parte delle Isole Maggiori e della Calabria, con neve che riesce a scendere fin sugli 800/1.000 metri. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ancora qualche nota di maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani domenica 11 gennaio, nonostante un tendenziale miglioramento, piogge e rovesci continueranno ad insistere sulla Sicilia tirrenica, dove la neve scenderà fin sugli 800/1.000 metri mentre torneranno ad imperversare sul medio versante adriatico: nelle Marche la neve raggiungerà i 400/500 metri tra mattino e pomeriggio prima di un miglioramento, mentre i fenomeni potrebbero persistere oltre in Abruzzo quando la quota potrebbe abbassarsi ulteriormente a 300/400 metri. Maltempo che, al mattino, potrebbe investire una parte del basso versante adriatico, dove fiocchi scenderanno fin sui 500/700 metri. Le temperature, in questo contesto, si manterranno su valori tipicamente invernali in tutto il Paese, anche nelle aree dove la stabilità e il bel tempo la faranno da padrone.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia garganica, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulle aree costiere tirreniche di Sicilia centro-orientale e Calabria meridionale; isolate, sui settori adriatici di Marche e Puglia centrale, settori interni della Sicilia e Calabria centrale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra di 400-600 m su regioni adriatiche centrali e gargano, in abbassamento fin verso i 200-400 m su Marche ed Abruzzo, con apporti al suolo deboli o localmente moderati; al di sopra di 800-1000 m su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo al Centro peninsulare ed al Sud, localmente marcato su aree appenniniche di Lazio e Calabria. Venti: inizialmente di burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, in attenuazione; forti settentrionali su coste molisane, Puglia, Basilicata e Calabria ionica settentrionale, in intensificazione a fine giornata su Puglia centro-meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale ionica; temporaneamente forti di Favonio sulle aree alpine e valli settentrionali di Lombardia e Prov. Aut. di Bolzano, in attenuazione. Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale al largo; da molto mossi ad agitati il Tirreno centro-meridionale ed i restanti settori dello Ionio; molto mossi l’Adriatico ed il Mar ligure al largo; tutti in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 11 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

