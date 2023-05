Meteo – Ancora piogge e temporali in Italia. La Protezione Civile continua a diffondere allerta rossa per l’Emilia Romagna

Serata di maltempo attende l’Italia

A differenza di ciò che è avvenuto negli altri giorni, le condizioni meteo nella serata odierna si manterranno perturbate in alcune zone della Penisola (scopri quali) con piogge e possibili temporali localmente anche intensi dovuti all’avanzamento di una goccia fredda di natura atlantica sull’Europa centrale e che, di conseguenza, si avvicina anche al nostro Paese. Le temperature, in questo contesto, rimangono ancorate pressappoco sui valori registrati già negli ultimi giorni con poche significative variazioni.

Per domani maltempo

Prosegue l’ondata di maltempo sulle regioni più settentrionali del Paese nella prossima notte, a causa del transito della suddetta goccia fredda, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio in particolare sulle Alpi e Prealpi nordoccidentali. Nel pomeriggio di domani giovedì 25 maggio al maltempo residuale in Piemonte si accompagnerà la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali termoconvettivi che torneranno ad interessare la dorsale appenninica e le zone interne dello stivale, con occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere, in particolare sul versante tirrenico centro-settentrionale, con miglioramento generale delle condizioni meteo in serata. Le temperature appariranno stazionarie o al più in calo sui settori nordoccidentali del Paese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, Valle d’Aosta orientale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, resto di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino e Veneto, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, su Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, e sulle zone interne e montuose di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile, sul Nord-Ovest. Venti: localmente forti nord-orientali sulla Sicilia meridionale. Mari: molto mosso lo Stretto di Sicilia al largo.

Allerta rossa, ecco dove

Per la giornata di domani, Giovedì 25 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura ferrarese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Pianura reggiana, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Alta collina romagnola

Lombardia: Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Valchiavenna, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina

Sardegna: Gallura, Bacino del Tirso, Logudoro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Versilia, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese, Costa romagnola

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Versilia, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa