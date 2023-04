Meteo – Aprile ancora con piogge e temporali in Italia, salvo un temporaneo miglioramento nel weekend

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un campo di alta pressione ancora alle alte latitudini, con una goccia fredda in transito sull’Europa centrale che porta maltempo al Nord Italia e una circolazione fresca in quota tra Europa orientale e Balcani, la quale interessa parzialmente anche il Mediterraneo centrale con instabilità pomeridiana al Centro-Sud. Ma tra domani e sabato è in rimonta un promontorio anticiclonico, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Ancora piogge e temporali sull’Italia

Come abbiamo appena visto, la Penisola Italiana è ancora alle prese con condizioni meteo instabili. Ecco le previsioni per oggi 20 aprile: Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro-orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi dai 1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi; più asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste Adriatiche. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori costieri, soleggiato sulle zone interne. Al pomeriggio instabilità su tutti i settori, maggiori spazi di sereno sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità sulle regioni Adriatiche e qualche pioggia a sud della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con residue precipitazioni sul Molise.

Temporaneo miglioramento per il weekend

Come anticipato nei giorni scorsi e confermato dai modelli, tra la giornata di domani e quella di sabato avremo la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, il quale va a portare maggiore stabilità sull’Italia, attenuando anche l’instabilità pomeridiana specie nella giornata di sabato. Tempo dunque piuttosto stabile sul nostro Paese con anche cieli soleggiati soprattutto al Centro-Sud. Ma nella giornata di domenica le condizioni meteo inizieranno a peggiorare, con prime piogge al Nord per l’avvicinamento di una saccatura depressionaria. Temperature che comunque in questi ultimi giorni della settimana tenderanno ad aumentare su tutta la Penisola.

CONTINUA A LEGGERE​

Saccatura in transito per il ponte del 25 aprile

Il miglioramento meteo dei prossimi giorni, come abbiamo appena visto, sarà destinato a durare poco. Per il ponte del 25 aprile sembra infatti confermato un nuovo peggioramento meteo da diversi modelli. Il transito di una saccatura con traiettoria nord-ovest/sud-est dovrebbe portare una veloce fase di maltempo con piogge e temporali prima al Nord e poi al Centro-Sud. Maltempo che sarà poi seguito dall’ingresso di aria fredda, con nuovo calo termico che riporterà le temperature sotto le medie del periodo. Ma per fine mese potrebbe esplodere la primavera.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.