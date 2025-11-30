Meteo – Avvio di Dicembre incerto sull’Italia con frequenti passaggi perturbati? Le ultimissime

Novembre termina con tempo mediamente stabile sull’Italia, ma con prime avvisaglie di cambiamento

Ultimo giorno del mese di novembre caratterizzato da tempo mediamente stabile su gran parte del Paese con ampie schiarite al sud e medio Adriatico. Tuttavia, l’avvicinamento da ovest di una nuova saccatura oceanica favorirà un cambio di circolazione sui settori occidentali italiani con umide correnti meridionali che piloteranno nubi al nord, Sardegna e medio Tirreno; prime piogge in arrivo entro la fine di giornata su Liguria e settori nord dell’Isola.

Dicembre al via con nuovo graduale peggioramento

Pressione in ulteriore flessione sul Mediterraneo centrale ad inizio settimana con meteo in peggioramento. Giornata di lunedì 1 dicembre che vedrà un’ulteriore aumento della nuvolosità sull’Italia con piogge e temporali su Liguria, nord Sardegna e coste di Toscana e Lazio. Qualche debole pioggia o pioviggine non è esclusa tra Emilia, Lombardia, basso Piemonte e Veneto, mentre occasionali deboli nevicate a partire dagli 800-1100 metri interesseranno le prealpi lombarde ed il Trentino. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nuvolosità in transito. Giornata di martedì che vedrà piogge e temporali in particolare tra Campania, Molise, Salento ed ancora su Lazio ed Abruzzo. Tempo più asciutto sul resto del Paese, ma con nubi alternate a schiarite.

Seconda parte della settimana dinamica con nuovi passaggi perturbati

Centro di calcolo europeo mostra una prossima settimana caratterizzata da anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale e nord Atlantico, mentre positive sull’Europa centro-orientale. Possibile quindi l’ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale di nuovi impulsi perturbati dal nord Atlantico con fasi di maltempo attese anche nel corso della seconda parte della settimana con neve abbondante sulle Alpi.

Tendenza meteo Immacolata ancora incerta

Tendenza lungo termina a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo le anomalie negative di pressione insisterebbero sull’Europa occidentale anche a ridosso dell’Immacolata con nuovi impulsi perturbati possibili anche sull’Italia. Tuttavia, il modello americano GFS mostra uno scenario differente con possibile cambio di circolazione e ripresa dell’alta pressione. Data l’incertezza presente, vi consigliamo di rimanete aggiornati.

