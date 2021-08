METEO – Circolazione fresca alimenta il RISCHIO TEMPORALI nelle prossime ore, ecco le aree interessate

Goccia fredda pilota correnti fresche verso l’Italia

Meteo – Il mese di agosto si appresta alla sua conclusione in compagnia di una fresca circolazione settentrionale. Una vasta lacuna barica si è infatti insediata sul centro Europa, posizionando il suo “cuore” freddo tra Slovenia e Repubblica Ceca. Fresche correnti settentrionali attraversano il nostro Paese, ponendo definitivamente fine al caldo e facendo registrare temperature piuttosto fresche per il periodo. Il tempo, dopo il peggioramento di ieri, volge verso un generale miglioramento, ma non mancheranno occasioni per acquazzoni e temporali nelle prossime ore. Vediamo nel prosieguo dell’articolo le aree interessate dai fenomeni tra oggi e domani.

Meteo domenica 29 agosto: rischio temporali al sud e sulle Alpi

Meteo – Il fronte freddo è scivolato rapidamente verso sud nel corso della notte, favorendo un miglioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali. La giornata odierna vedrà la possibilità di acquazzoni e temporali già nel corso del mattino sulla Calabria tirrenica. La seconda parte della giornata vedrà lo sviluppo di nubi cumuliformi su Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e localmente sui settori interni del basso Lazio a cui potranno seguire acquazzoni e temporali. I fenomeni potranno sconfinare sin verso le coste ioniche. Qualche locale acquazzone non è escluso sui settori alpini e prealpini. Bel tempo prevalente sul resto del Paese, con cieli prevalentemente sereni su Toscana, Lazio, Umbria e Pianura Padana.

Instabilità residua anche domani, lunedì 30 agosto

Meteo – Il tempo si manterrà stabile in pianura e lungo le coste nel corso della giornata di domani, lunedì 29 agosto 2021. Infiltrazioni umide in quota, invece, determineranno il passaggio di nubi ed un lieve aumento dell’instabilità su parte del nord Italia; acquazzoni e temporali potranno interessare la liguria, i settori alpini, prealpini ed il Trentino-Alto Adige. Nel corso della serata si assisterà ad un graduale miglioramento, fatta eccezione per Veneto e Friuli, dove non si esclude lo sconfinamento di acquazzoni e temporali verso le medie-alte pianure. Sul resto d’Italia tempo prevalentemente stabile e soleggiato, salvo occasionali acquazzoni pomeridiani sui rilievi di Lazio, Sicilia e nel Cilento. Vediamo nella prossima pagina come sarà l’avvio dell’Autunno meteorologico.

