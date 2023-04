Meteo – Colpo di coda invernale in Italia, in arrivo aria artica con neve anche fino a quote collinari

Situazione sinottica sul Mediterraneo e sull’Europa

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend l’anticiclone delle Azzorre ha iniziato ad elevarsi in Atlantico, mentre sul Mediterraneo abbiamo avuto un cedimento dell’alta pressione. Questo ha permesso ad una perturbazione atlantica di raggiungere il Mediterraneo centrale nella giornata di ieri, portando maltempo anche intenso sull’Italia. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico esteso dal basso Atlantico fino al Mare del Nord, mentre aria fredda di estrazione artica inizia a scendere dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e il Mediterraneo, dove troviamo un minimo di pressione al suolo di circa 995 hPa tra lo Ionio e la Grecia.

Ancora maltempo su alcune regioni dell’Italia

Come abbiamo appena visto, un minimo di pressione è ancora presente sullo Ionio e questo porterà ancora instabilità su alcune regioni del Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo per oggi 3 aprile: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi interesseranno la Sicilia e le regioni ioniche, con fenomeni in risalita anche su Molise e Abruzzo e neve sui rilievi fin verso i 1200-1400 metri, stabile e soleggiato sul resto d’Italia salvo isolati fenomeni in Emilia Romagna. Al pomeriggio insiste il maltempo al Sud e locali fenomeni andranno ad interessare anche il Nord-Ovest, con neve fino a quote medie sui rilievi. In serata e in nottata insistono le precipitazioni sulle regioni ioniche e al Nord-Ovest, con quota neve in calo, anche sotto i 1000 metri sulle Alpi occidentali.

Crollo termico nei prossimi giorni con possibili nevicate a bassa quota

Nel corso dei prossimi giorni avremo una sbilanciamento dell’alta pressione alle alte latitudini, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale. Aria fredda di estrazione artico continentale raggiungerà cosi il Mediterraneo. Crollo termico quindi sull’Italia, con le temperature che si porteranno anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo. Inoltre, nella giornata di mercoledì, un minimo di pressione al suolo in movimento sul Mediterraneo centrale dovrebbe portare instabilità sulle regioni centro-meridionali, con neve fino a quote collinari sull’Appennino centrale e intorno ai 1000 metri su quello meridionale.

Circolazione fredda sino al weekend di Pasqua

Meteo – Le ultime emissioni modellistiche simulano una configurazione ciclonica duratura sul Mediterraneo centrale. L’isolamento di una cellula altopressoria tra Scandinavia, Paesi Baltici e nord della Russia, manterrà un flusso freddo sino al weekend di Pasqua. Le temperature, tuttavia, subiranno un graduale incremento a partire dalla giornata di venerdì, ma mantenendosi al di sotto delle medie del periodo. Pochi i fenomeni previsti, per lo più relegati ai settori orientali ed Isole Maggiori. Possibile un peggioramento per la giornata di sabato, ma da confermare.

