Meteo domani 9 febbraio: settimana che inizia con correnti perturbate in Italia, ancora nuvole e piogge

Situazione sinottica europea
Circolazione instabile che si muove sul Mediterraneo centrale con minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa sull’Italia meridionale. Flusso perturbato atlantico ancora pienamente attivo con diverse circolazioni depressionaria profonde fino a 995 hPa che si muovono verso l’Europa occidentale. Sui settori orientali del continente è invece presente un campo di alta pressione con massimi intorno a 1025 hPa.
Previsioni meteo per domani, 9 febbraio
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni sparse su Nord-Ovest ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni su Liguria ed Emilia Romagna, più stabile altrove con molte nuvole. In serata e nella notte deboli fenomeni su Alpi e regioni di Nord-Est, nevosi oltre i 900 metri. Temperature minime stazionarie e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 9 febbraio
Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge su Toscana e Marche, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutti i settori, neve oltre i 1400-1600 metri sui rilievi. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con precipitazioni in esaurimento ovunque. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 9 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1500 metri sui rilievi. In serata e nella notte tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge sulla Puglia. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.