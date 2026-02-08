Meteo domani 9 febbraio: settimana che inizia con correnti perturbate in Italia, ancora nuvole e piogge

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1500 metri sui rilievi. In serata e nella notte tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge sulla Puglia. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.