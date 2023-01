Meteo Febbraio – Mitezza e assenza di precipitazioni in vista? Il possibile epilogo dell’Inverno

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stabilità prevalente e assenza di precipitazioni sulla nostra penisola: la situazione sinottica vede l’Italia lambita parzialmente da un campo d’alta pressione che si erge dalle Isole Azzorre fin verso una parte delle Isole Britanniche; in sede oceanica si raggiungono massimi di 1030 hPa. Un lobo del vortice polare si trova sulla Scandinavia, con valori di pressione al suolo fino a 970 hPa. Ultimi giorni di gennaio che vedranno ancora clima freddo a causa delle correnti dai quadranti settentrionali ma comunque in attenuazione. Vediamo quanto accaduto nella notte.

Freddo nella notte, ecco i valori raggiunti quest’oggi

Mattinata molto fredda questa d’inizio settimana con valori al di sotto dello zero anche in pianura e gelate diffuse su buona parte dell’Italia: valori diffusamente al di sotto dello zero sulla Pianura Padana, con punte fino a -6/-8°C tra Alessandrino ed Astigiano. Freddo anche sui settori pedemontani tra Treviso e Verona. Molto freddo in Appennino sui principali altopiani tra Umbria, Marche e Abruzzo: sfiorati i -27°C a Campo Felice – Fonte Camardosa (dati a cura di Meteo Aquilano – Meteo Abruzzo). Condizioni meteo stabili nel corso dei prossimi giorni ma anche temperature in linea con le medie o di poco al di sotto. Valori diurni che risulteranno in lieve aumento su tutta la Penisola mentre di notte avremo ancora valori sotto lo zero con gelate diffuse. Solo con l’arrivo del primo weekend di febbraio alcuni modelli mostrano un aumento termico più marcato.

Come sarà l’avvio del mese di Febbraio?

Tendenza meteo – I principali centri di calcolo meteorologici mostrano per i primi giorni di febbraio condizioni meteo asciutte in Italia con temperature per lo più nella norma. L’alta pressione sull’oceano Atlantico dovrebbe infatti spingersi sull’Europa centro-occidentale a causa di un vortice polare più compatto con una vorticità molto accentuata sul comparto canadese. Attenzione però al freddo da est che potrebbe comunque interessare l’Italia portando clima freddo anche se mediamente secco.

Tendenza meteo per il mese di Febbraio

Il modello europeo ipotizza una fase piuttosto mite per l’Italia per il mese di Febbraio: dall’analisi termica si evincono anomalie di temperatura dell’ordine di 1°C (molto più aggravate sul comparto Scandinavo e Baltico); precipitazioni attese al di sotto delle medie, con un gap piuttosto marcato per quanto riguarda i versanti Tirrenici ( tra il -20 ed il -30% di piogge). Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali, per poter conoscere l’evoluzione della stagione invernale.

