Meteo – Weekend compromesso dal ritorno del maltempo invernale in Italia, con neve fino in collina: i dettagli

Maggiore stabilità in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate tendenzialmente più stabili e asciutte, con un relativo miglioramento dovuto ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che si rivelerà tuttavia temporaneo: già dalla serata corrente, infatti, qualche iniziale rovescio tornerà a fare ingresso tra la Sicilia e la Calabria tirrenica, con temperature che, in questo contesto, subiranno nel complesso un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in espansione per domani

Nella giornata di domani venerdì 9 gennaio le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare sull’Italia a causa dell’ingresso di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo. Il maltempo si estenderà, in maniera sparsa, sul medio-basso versante tirrenico, con fenomeni mediamente moderati e con qualche nevicata che tornerà ad imbiancare l’Appennino centrale a partire dai 1.200/1.600 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Le temperature, tuttavia, subiranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi a causa di un richiamo temporaneo di correnti più miti.

Weekend compromesso dal maltempo invernale

Il prossimo Weekend vedrà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a causa di un più deciso affondo di maltempo di stampo polare marittimo sul bacino del Mediterraneo centrale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ancora una volta a fare i conti con le piogge e i rovesci saranno principalmente le regioni centro-meridionali, con nevicate a quote medie, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nevicate fino in collina o in bassa montagna, anche sulle Isole Maggiori

Un flusso di correnti più fredde di stampo polare marittimo tornerà a scorrere sul bacino del Mediterraneo centrale, provocando un nuovo calo delle temperature, ma con clima meno freddo rispetto a quello che ha riguardato l’Italia in questi ultimi due giorni. Tanto basterà, tuttavia, a riportare la neve a quote collinari o di bassa montagna persino sulle Isole Maggiori. Le condizioni meteo si manterranno decisamente migliori al nord dove vigeranno cieli spesso addirittura sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

