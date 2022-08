METEO – Forte MALTEMPO colpisce il meridione: tempesta di fulmini e alcuni danni in Sicilia, nel messinese. I dettagli

Forte maltempo colpisce ancora il meridione

Tempo ancora molto instabile al sud: aria fresca dai quadranti settentrionali e condizioni di marcata instabilità in parte della nostra penisola, soprattutto nel basso Tirreno e al sud dove sono in atto rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. La situazione più difficile nelle ultime giornate è stata tra la Sicilia e la Calabria dove tuttora sta continuando a piovere in alcune zone. Temporali anche intensi e temperature poco consone al periodo in questi settori anche se da domani è atteso un generale rialzo. Si contano ancora i danni a Capo d’Orlando dopo le forti piogge dei giorni scorsi accompagnate da una vera e propria tempesta di fulmini. Leggi anche: Tornano i temporali nel fine settimana in Italia, ecco dove

Maltempo in Sicilia, tempesta di fulmini e alcuni danni

Il maltempo nel corso degli ultimi giorni ha colpito duramente la Sicilia, soprattutto il settore orientale e il messinese dove tuttora si contano i danni. Una vera e propria tempesta di fulmini ha colpito giorni fa la costa tirrenica siciliana ed anche nelle ultime ore è stata tanta la pioggia caduta. Danni al cimitero di Capo d’Orlando come si legge su messina.gazzettadelsud.it, a causa di una saetta che prima di abbattersi sul quadro elettrico ha colpito la cappella gentilizia della Cooperativa “Piana” distruggendo la parte sommitale del piccolo fabbricato e due tombe a muro, determinando così piccoli crolli. La zona è stata interdetta al pubblico e assente è anche l’energia elettrica. La situazione negli ultimi giorni è risultata difficile in gran parte della Sicilia come vedremo nella pagina successiva. Leggi anche: Settembre con infiltrazioni fresche e calo termico? Ecco come potrebbe esordire l’autunno meteorologico

Piogge e forti temporali in gran parte della Sicilia

Una maxi grandinata ha colpito pochi giorni fa anche Piazza Armerina con allagamenti, danni e notevole accumulo di ghiaccio sulle strade tanto che era stato consigliato di mettersi in viaggio in zona solo se strettamente necessario. Stando al quotidianodiragusa.it, il temporale ha fatto precipitare la temperatura ad appena +13°C, un dato clamoroso per la località siciliana che sorge a 700 metri di altitudine, a maggior ragione perché la massima giornaliera aveva toccato i +30,5°C. Leggi anche: Temporali sparsi in arrivo, ulteriore peggioramento nel corso del fine settimana su gran parte d’Italia

Incremento dei temporali al centronord nelle prossime ore

Nelle prossime ore il tempo migliorerà in parte del sud e peggiorerà invece al centro-nord dove avremo un incremento dell’instabilità e forti temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. I fenomeni saranno più attivi al nordest dell’Italia e in tutte le zone interne del centro dove non si escludono anche episodi di forte intensità. Fenomeni più isolati su Molise, Puglia e Campania mentre altrove avremo alternanza di schiarite e annuvolamenti con temperature che torneranno ad aumentare.

