Meteo – Forte maltempo con nubifragi flagellano anche l’Abruzzo: problemi nell’aquilano, esonda fiume Aterno: i dettagli

Maltempo torna protagonista in Italia

Dopo settimane di assenza, il maltempo (e l’Inverno) sembrano tornare ad essere protagonisti sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale. In effetti, fino alla prima decade di gennaio compresa, gli Appennini risultavano spogli di neve fino alle quote più alte, con temperature che spesso sono apparse oltre la media del periodo in più punti del territorio nazionale. Dalla seconda parte di domenica scorsa l’Italia è tornata nel mirino delle perturbazioni e anche quest’oggi il tempo appare perturbato con clima prettamente invernale.

Prossime ore ancora maltempo e nevicate in montagna

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno mediamente perturbate, per l’insistenza di un vortice depressionario che va centrandosi, per la verità, sull’alto versante tirrenico. Ciò porterà di conseguenza maltempo soprattutto lungo il versante tirrenico, con temperature in abbassamento, con la quota neve che si attesterà prevalentemente a quote di montagna. Possibile qualche apparizione a quote più basse (scopri dove), mentre i fenomeni potrebbero risultare localmente anche intensi e a carattere di nubifragio in particolare nel cosentino.

Forte maltempo investe l’aquilano

L’instabilità interessa in maniera sparsa o a tratti diffusa la nostra Penisola e in particolare i settori centrali della stessa (non risparmiando comunque parzialmente anche e soprattutto il meridione, specie le regioni che affacciano al Tirreno). Nelle scorse ore fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio hanno investito l’aquilano (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DE L’AQUILA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) provocando alcuni disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Esonda l’Aterno, allagamenti a L’Aquila

Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” nelle scorse ore violento maltempo si è abbattuto nell’aquilano, portando alcuni problemi a Pile e a L’Aquila, dove si registrano alcuni allagamenti. Allagamenti interessano anche Sassa e Scoppito, mentre a Monticchio sarebbe esondato l’Aterno, con l’acqua che ha raggiunto abitazioni e alcune coltivazioni. Si registrano pertanto danni materiali, ma, fortunatamente, non risultano persone coinvolte.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.