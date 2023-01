Meteo – Forte maltempo con violente raffiche di vento staccano il copertone di un edificio: paura a Cassino, i dettagli

Instabilità caratterizza il nostro Paese

Come dall’inizio della corrente settimana e per la verità dalla seconda parte di domenica scorsa, le condizioni meteo appaiono mediamente perturbate sulla nostra Penisola a causa del persistente ingresso di correnti più fredde e instabili di natura artico marittima. Ciò ha pertanto portato maltempo a tratti anche diffuso, ma perlopiù sparso, con neve a quote anche piuttosto basse, come nel caso odierno, con temperature che si attestano su valori inferiori alla media del periodo pressoché ovunque.

Maltempo in arrivo anche per domani

L’inizio della settimana non sembra promettere buone notizie dal punto di vista meteorologico, con le condizioni meteo che risulteranno ancora una volta instabili anche nella giornata di domani lunedì 23 gennaio e con neve che cadrà ancora una volta a quote bassissime. La Protezione Civile, visto il quadro meteorologico, ha deciso di diramare un’allerta meteo, con temperature che in ogni caso appariranno decisamente invernali anche laddove il maltempo non si azionerà.

Maltempo con impetuose raffiche di vento nel frusinate, nel Lazio

Già nelle scorse ore violente raffiche di vento hanno sferzato la riviera romagnola provocando peraltro qualche danno e disagio e, contemporaneamente, una situazione simile si registrava anche nel Lazio e più precisamente a Cassino, nel frusinate. Qui avrebbe generato notevole preoccupazione tra i residenti dell’area di via San Marco per il distacco di un copertone stando a quanto si apprende dal sito “frosinonetoday.it” e come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Vola la copertura di un soffitto in un condominio Ater a Cassino

Stando pertanto a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, le violente raffiche di vento che nelle scorse ore hanno sferzato Cassino hanno provocato qualche danno in particolare a un condominio Ater in via San Marco, che ha visto sradicarsi la copertura del soffitto. Paura tra i residenti che si lasciano andare ad una polemica politica, in quanto sembrerebbe peraltro che sia già la seconda volta che hanno dovuto assistere ad un episodio simile in pochi mesi. Fortunatamente, comunque, ne sarebbero usciti tutti illesi: non si registrano infatti vittime e/o feriti legati all’accaduto.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.