Meteo – Tempo ancora perturbato in Italia con pioggia e neve a bassissima quota: ecco l’allerta della Protezione Civile

Maltempo resta in azione in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo ancora mediamente perturbate sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate spesso a quote anche piuttosto basse, grazie all’isolamento di una goccia fredda di matrice artica sul Mediterraneo centrale. Tale configurazione, oltre a maltempo sparso, è responsabile anche di temperature piuttosto invernali, con valori mediamente anche inferiori alla media del periodo.

Domani ancora instabilità sullo stivale

Nella giornata di domani lunedì 23 gennaio nessuna variazione rilevante è attesa sul quadro sinottico, con una goccia fredda di natura artica che stazionerà sul Mediterraneo centrale portando maltempo soprattutto sui settori centro-settentrionali. La neve si attesterà a quote piuttosto basse e più precisamente tra i 200 e i 400 metri su Toscana e Umbria, tra i 500 e i 700 metri su Alpi nordorientali e Prealpi venete e finanche in pianura in Emilia. Instabilità sparsa anche su Lazio e Campania, con fiocchi fin sui 600/800 metri, quota che si abbasserà fin sui 300/400 metri nel viterbese. Condizioni meteo che altrove appariranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature comunque invernali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna e Marche settentrionali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini e sud-orientali del Piemonte, Liguria, Lombardia orientale e sud-occidentale, Triveneto, resto di Emilia-Romagna e Marche, Toscana, Umbria, Lazio nord-orientale e costiero, Campania occidentale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, su Sicilia occidentale e Sardegna nord-orientale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori alpini di Piemonte occidentale e Triveneto, su Appennino emiliano, Emilia orientale, Toscana nord-orientale, Umbria settentrionale, resto delle Marche e settori costieri della Campania. Nevicate: al di sopra dei 200-400 m sull’Emilia-Romagna, con sconfinamenti a quote pianeggianti e apporti al suolo fino ad abbondanti sull’Appennino romagnolo; al di sopra dei 300-500 m su Piemonte occidentale, Toscana settentrionale ed orientale ed Appennino umbro-marchigiano, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra dei 500-700 m sul resto del Nord, con locali e temporanei sconfinamenti a quote più basse e apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Pianura Padana e Toscana. Venti: forti nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte al mattino, su Alto Adriatico e Marche settentrionali; localmente forti dai quadranti settentrionali su resto di Triveneto ed Emilia-Romagna, su Lombardia sud-orientale, Appennino settentrionale e Liguria; localmente e temporaneamente forti meridionali sulla Sicilia occidentale; ventilazione in generale calo dal pomeriggio. Mari: da molto mossi ad agitati l’Adriatico centro-settentrionale, il Mare ed il Canale di Sardegna, fino a temporaneamente molto agitato al largo l’Adriatico centro-settentrionale; localmente molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; moto ondoso in generale attenuazione dalla sera.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 23 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.