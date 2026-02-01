Meteo – Breve pausa dal maltempo in Italia, con nuovo peggioramento alle porte: i dettagli

Tempo in relativo miglioramento in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo stanno progredendo verso un graduale miglioramento sulla nostra Penisola grazie all’allontanamento della perturbazione che è stata responsabile di quest’ondata di maltempo, che pure ha portato qualche disagio in particolare sulla Sardegna. Qualche rovescio sparso si attiva ancora sulle aree più meridionali dello stivale, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con qualche rovescio sparso ancora possibile sulla Sicilia tirrenica

Malgrado le condizioni meteo continueranno gradualmente a migliorare nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, qualche nota di maltempo persisterà sulla Sicilia tirrenica, alimentata da più fredde e instabili correnti settentrionali. Sul resto dello stivale invece si assisterà a maggiore stabilità e relativo bel tempo, con cieli cioè in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Breve pausa dal maltempo in Italia

L’avvio della settimana subentrante vedrà, solo per una manciata di ore, le condizioni meteo risultare in netta predominanza stabili e asciutte. Tale condizione, accompagnata peraltro spesso da un annuvolamento sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, durerà, per l’appunto, non più di una manciata di ore: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, rovesci torneranno a transitare sul nostro Paese a partire già dal tardo pomeriggio di domani lunedì 2 febbraio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuova saccatura depressionaria in discesa

Una nuova saccatura depressionaria, anche questa di origine polare marittima, scenderà verso il Mediterraneo aprendo una nuova fase di maltempo per la nostra Penisola. Piogge e rovesci pertanto torneranno a contrassegnare l’alto versante tirrenico a partire dal tardo pomeriggio di domani lunedì 2 febbraio e in successiva estensione, entro sera, su buona parte del nord. Qualche isolato piovasco potrebbe contestualmente coinvolgere anche il medio Tirreno, mentre resisterà (per ora) la stabilità nel resto dello stivale. I fenomeni saranno molto difficilmente accompagnati da attività elettrica.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.