Meteo – Tempo in miglioramento in Italia, ma con qualche rovescio ancora in arrivo nelle prossime ore: ecco dove

Giornata di maltempo per parte del nostro Paese

La giornata odierna è stata contrassegnata in parte dal maltempo, in particolare sulle aree più meridionali dello stivale laddove la Protezione Civile aveva diffuso già ieri un’allerta, a causa del passaggio di un vortice depressionario di stampo polare marittimo che ha portato nevicate a tratti anche intensi sui monti della Calabria, ma e con fenomeni più blandi, anche su quelli siciliani. Il tempo è rimasto invece relativamente più stabile e asciutto sulle regioni centro-settentrionali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Più stabile e asciutto al centro-nord, con tempo in miglioramento anche al sud

Le condizioni meteo sono e sono state relativamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali dove peraltro si è assistito ad ampie schiarite con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. In questo momento, l’allontanamento della perturbazione di cui sopra sta determinando un relativo miglioramento anche sulle aree più meridionali del Paese, dove tuttavia insiste ed insisterà qualche rovescio sparso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio ancora in arrivo nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno confermata la tendenza ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dovuto all’allontanamento del vortice depressionario verso est. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo questo non impedirà tuttavia ancora qualche nota di maltempo che potrebbe colpire in maniera sparsa soprattutto la Sicilia tirrenica.

Maggiore stabilità e bel tempo altrove

Le condizioni meteo, invece, sul resto del Paese risentiranno pienamente di un primo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo, che si manifesta attraverso la stabilità e il relativo bel tempo, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo invernali, ma senza eccessi.

