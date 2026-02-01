Meteo Torino – Tempo stabile, ma con qualche addensamento, poi nuovo peggioramento ad inizio settimana; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un momentaneo miglioramento al centro-nord per l’allontanamento verso il Mar Ionio di un vortice di bassa pressione, ma dalla prossima settimana sono attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata odierna al via con cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento più compatto e foschia nelle prime ore del mattino. Durante il pomeriggio ed ore serali attesi ancora cieli poco o parzialmente nuvolosi su Torino. Nubi basse e foschie in nuova accentuazione nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +0/+2°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Previsioni meteo domani

Avvio di settimana attesa con cieli nuvolosi nel corso del mattino sui settori di pianura, mentre maggiori schiarite si osserveranno sulle Alpi. Tempo asciutto anche durante il pomeriggio su Torino, mentre primi deboli fenomeni raggiungeranno i settori meridionali del Piemonte. Peggioramento in serata con deboli precipitazioni, in intensificazione nottetempo. Quota neve in calo dagli iniziali 500-700 metri sin verso i 200-400 metri. Temperature in calo nei valori massimi e comprese tra +0/+2°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Dopo la tregua dal maltempo tornano le umide correnti oceaniche sull’Italia. Maltempo atteso nella prima parte della giornata di martedì sul Piemonte con fenomeni abbondanti e neve sino a bassissima quota. Momentaneo miglioramento atteso tra mercoledì e giovedì, poi possibile nuovo peggioramento con ritorno di piogge e neve sulle Alpi.

