Meteo domani 2 febbraio: tempo in miglioramento al Sud Italia, ma nuvolosità e nuove piogge in arrivo al Nord

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che che si allontana sulla Penisola Balcanica, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo centro-occidentale. Vasta e profonda circolazione depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa occidentale con minimo al suolo fino a 970 hPa e richiamando correnti umide verso il Nord Italia. Campo di alta pressione con valori intorno a 1030 hPa sulla Scandinavia, sul bordo meridionale scorre invece aria molto fredda.
Previsioni meteo per domani, 2 febbraio
Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi basse e compatte su Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali fenomeni, neve sulle Alpi oltre i 700 metri. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con maltempo in estensione su gran parte del Nord e fenomeni anche intensi sulla Liguria. Neve fino a quote collinari. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 2 febbraio
Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli prevalentemente soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati, ancora cieli soleggiati altrove. Tra la serata e notte nuvolosità in generale graduale aumento con locali fenomeni in Appennino con neve fino a quote medie. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 2 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati fenomeni, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale generale aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.