Meteo domani 2 febbraio: tempo in miglioramento al Sud Italia, ma nuvolosità e nuove piogge in arrivo al Nord

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria che che si allontana sulla Penisola Balcanica, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo centro-occidentale. Vasta e profonda circolazione depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa occidentale con minimo al suolo fino a 970 hPa e richiamando correnti umide verso il Nord Italia. Campo di alta pressione con valori intorno a 1030 hPa sulla Scandinavia, sul bordo meridionale scorre invece aria molto fredda.

Previsioni meteo per domani, 2 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi basse e compatte su Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali fenomeni, neve sulle Alpi oltre i 700 metri. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con maltempo in estensione su gran parte del Nord e fenomeni anche intensi sulla Liguria. Neve fino a quote collinari. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 febbraio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli prevalentemente soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati, ancora cieli soleggiati altrove. Tra la serata e notte nuvolosità in generale graduale aumento con locali fenomeni in Appennino con neve fino a quote medie. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con isolati fenomeni, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale generale aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.