METEO – Forte MALTEMPO sull’Italia: TORNADO si abbatte su Cesuna di Roana, nel vicentino. Danni ingenti, VIDEO

Ancora molto caldo al meridione dove anche nella giornata odierna ci si avvicinerà ai 40 gradi ma si tratterà dell'ultimo sussulto africano prima dell'arrivo di aria nettamente più fresca. Situazione già migliorata nel resto d'Italia con clima decisamente più gradevole anche se il prezzo da pagare è stato molto alto. Fenomeni violentissimi hanno interessato (e in parte sono ancora in atto) molte regioni del nord Italia e marginalmente Toscana e nord Marche. Proprio al nord nella giornata di ieri si sono avuti fenomeni anche estremi, specie in Lombardia e Veneto, come grandinate e tornado. La situazione più difficile si è verificata nel mantovano e nel vicentino, dove i chicchi di grandine sono arrivati a misurare oltre 5 cm di diametro.

Violentissimo maltempo in Veneto, tornado a Cesuna di Roana

Maltempo con piogge e temporali in molte regioni del nord. Duramente colpite come detto Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli, dove non sono mancati allagamenti e danni oltre che a momenti di paura. Un violentissimo nubifragio, accompagnato da raffiche di vento e chicchi di grandine come noci, ha colpito tra la serata di ieri e la nottata odierna il vicentino anche se in questa zona il tempo è stato molto instabile per tutta la giornata di lunedì e moltissimi sono stati i danni. Come riportato da vicenzatoday.it, a Cesuna di Roana, nel Vicentino, si è formato un enorme tornado che ha divelto i tetti di case e fienili, danneggiando anche diverse serre. Fortissime raffiche che hanno abbattuto anche linee elettriche e moltissimi alberi, black-out per la popolazione locale. Inoltre, è stata chiusa per detriti in mezzo alla carreggiata, la strada che da Mezzaselva porta alla zona del Verena.

Prossime ore ancora fenomeni violenti al nord e poi al centro

Per quanto riguarda le prossime ore avremo un nuovo incremento dell'instabilità al nord dell'Italia e in forma minore anche su Toscana e zone interne del centro. Attenzione a violenti temporali e possibili grandinate su tutto il settentrione, particolarmente violenti ancora una volta tra Veneto, Emilia e Friuli. Situazione più stabile al sud anche se anche qui nuvole e piogge potrebbero arrivare dalla giornata di venerdì, unitamente a un calo delle temperature.

