Meteo – Freddo polare e neve a quote basse nel prosieguo del Weekend, ma con prevalente stabilità: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata da condizioni di maltempo tipicamente invernale a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul bacino del Mediterraneo centrale. Piogge e rovesci, che si concentrano principalmente al centro-sud, sono infatti associati ad un consistente calo delle temperature che permettono alla neve di scendere fino a quote medie in tutti i settori colpiti.

Prossime ore verso un miglioramento, ma con maltempo ancora insistente in alcune aree del Paese

Le prossime ore vedranno un primo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola che coinvolgerà il settore centrale e parte di quello meridionale, mentre piogge e rovesci continueranno ad interessare alcune regioni (scopri quali). I rovesci assumeranno carattere nevoso a partire da quote medie e più precisamente comprese tra gli 800 e i 1.000 metri. Le temperature risulteranno invernali anche nelle aree coinvolte dal miglioramento.

Freddo polare avvolgerà l’Italia per tutto il Weekend

Nonostante le condizioni meteo siano previste gradualmente migliorare durante il fine settimana, il freddo polare terrà comunque sotto scacco la nostra Penisola fino ad almeno la serata di domani domenica 11 gennaio. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’afflusso di correnti più fredde di stampo polare marittimo genereranno peraltro ancora qualche rovescio sulla Sicilia tirrenica (dove la neve si attesterà ancora dagli 800/1.000 metri) e sul medio versante adriatico grazie al fenomeno dell’Adriatic Snow Effect, dove i fiocchi raggiungeranno quote ben inferiori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 300/500 metri

Tra la mattinata e la serata di domani domenica 11 gennaio le condizioni meteo torneranno ad essere contrassegnate dal passaggio di rovesci tra Marche e Abruzzo. Mentre nel primo caso la neve potrà scendere fin sui 400/500 metri e poi cessare nel pomeriggio, nel secondo caso i fenomeni proseguiranno fino a sera, quando i fiocchi potranno raggiungere anche i 300/400 metri. Le temperature, in questo contesto, risulteranno tipicamente invernali ovunque, con forte ventilazione settentrionale specie al sud, dove potrà raggiungere i 65/70km/h.

