Meteo – Maltempo invernale ancora in arrivo in Italia nelle prossime ore, con neve a quote medie: i dettagli

Quadro perturbato sull’Italia

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima ha quest’oggi inasprito le condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali, con piogge e rovesci sparsi e che hanno assunto carattere nevoso a partire da quote medie. Le temperature, in questo contesto, risentono dell’aria più fredda in ingresso, subendo conseguentemente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi su valori tipicamente invernali.

Finestra perturbata sull’Italia, ma solo al centro-sud

La giornata odierna si è comunque inserita in un contesto che ha visto gli ultimi giorni mediamente perturbati sulle regioni centro-meridionali, mentre il nord ha più volte assistito a condizioni meteo di relativa stabilità, anche se non sempre (e men che meno oggi) con bel tempo. Tale situazione continua a reiterarsi anche nella giornata odierna, con un primo miglioramento atteso già nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore con miglioramento in avanzamento al centro e parte del sud

Le prossime ore vedranno un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che, unitamente all’ingresso di una ventilazione fredda sì, ma secca, determineranno un miglioramento delle condizioni meteo sui settori centrali e su parte del meridione. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nota di maltempo insisterà comunque su alcune zone del sud e con neve a quote medie, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nevicate in arrivo a quote medie questa sera

Piogge e rovesci continueranno ad azionarsi in serata a carattere perlopiù sparso sulle Isole Maggiori e su parte della Calabria, alimentati da correnti più fredde e instabili provenienti dai quadranti nordoccidentali. L’instabilità coinvolgerà pertanto le aree tirreniche della Sicilia e della Calabria, dove la neve si attesterà a partire dai 900/1.000 metri e si estenderà sulla Sardegna, dove le nevicate scenderanno a quote leggermente più basse e fin sugli 800/900 metri. Meglio altrove, con avanzamento di schiarite quantomeno parziali e temperature tipicamente invernali.

