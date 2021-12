METEO GENNAIO – Tendenze ancora INCERTE per l’inizio del 2022. Vediamo quali sono le IPOTESI per l’ITALIA

Tendenza meteo – Situazione meteo per il medio termine piuttosto incerta: i principali modelli, sia GFS che il modello europeo, vedono una presenza molto ingombrante di un campo d’alta pressione sull’Europa centro-occidentale. Questo potrebbe condizionare il tempo meteorologico sull’Italia dando adito tuttavia al transito di qualche ondulazione della circolazione atmosferica. Dunque prima settimana del 2022 con qualche passaggio perturbato da non escludere; freddo e gelo tuttavia per il momento rimangono solo un ricordo lontano. E per il resto del mese come sarà la tendenza?

Tendenza meteo di gennaio 2021

Meteo gennaio – Come esordirà dunque il 2022 e quali sono le tendenze vigenti per il prosieguo dell’inverno? Osservando gli indici teleconnettivi, il mese di gennaio potrebbe essere caratterizzato da frequenti ondulazioni, con temperature e precipitazioni in media. L’anomalia a livello stratosferico potrebbe comunque mischiare le carte in tavola e dare adito a notevoli scambi meridiani con l’arrivo di neve a bassa quota. Idea contrapposta per le principali tendenze mensili dei modelli che vedono un mese in media (o sopra media) per quanto riguarda le temperature ed in media per le precipitazioni. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti meteo per saperne di più.