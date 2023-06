Meteo Giugno – La tendenza per il primo mese dell’Estate quale sarà?

Condizioni meteo attuali

La prima settimana di giugno inizia con condizioni meteo instabili o a tratti anche perturbate. Situazione sinottica che vede infatti una blanda saccatura in quota transitare sul Mediterraneo centrale. Acquazzoni e temporali sparsi li troviamo in queste prime ore del giorno sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Tra pomeriggio e sera poche variazioni con condizioni meteo ancora instabili su buona parte dell’Italia fenomeni più intensi su Triveneto e zone interne del Centro.

Prossimi giorni con instabilità ancora protagonista e temporali diffusi

Prima settimana di giugno che vedrà ancora un campo di alta pressione nei pressi delle Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Tra Europa centrale e Mediterraneo troviamo ancora una lacuna barica la quale favorirà condizioni meteo instabili nei prossimi giorni con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Sotto il profilo delle temperature invece avremo valori in linea con le medie del periodo almeno fino al prossimo weekend.

Tendenza meteo: seconda decade di giugno ancora molto movimentata?

Mese di giugno che secondo i principali modelli stagionali potrebbe essere piuttosto piovoso per l’Italia e con temperature tutto sommato intorno alle medie. Per quanto riguarda la seconda decade del mese diversi modelli mostrano una situazione meteo ancora piuttosto movimentata. L’alta pressione potrebbe si rafforzarsi ma i suoi massimi potrebbero spesso essere sbilanciati a latitudini più settentrionali con il Mediterraneo ancora crocevia di gocce fredde.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo Giugno 2023: tutti i dettagli

Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per giugno 2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. Come ormai sempre più spesso accade a causa dell’innalzamento della temperatura globale, i mesi estivi sempre più raramente deludono le aspettative specie in termini di caldo. Diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

Mese di giugno 2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere in media o localmente al di sopra.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.