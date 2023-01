Meteo – Intenso maltempo in Italia con clima freddo, attesi venti di burrasca, nubifragi e neve a bassa quota

Forte maltempo in Italia con temporali, venti di burrasca e mareggiate

L’anticiclone delle Azzorre in estensione sull’Atlantico verso nord sta favorendo la discesa di un lobo del vortice polare verso l’Europa centro-settentrionale, attualmente con un largo minimo depressionario sul Mare del Nord fino a 980 hPa. Aria piuttosto fredda di matrice polare quindi in discesa sul vecchio continente, interessando anche il Mediterraneo e portando maltempo invernale sull’Italia. Piogge e temporali andranno ad interessare gran parte dell’Italia, ma con fenomeni più intensi sulle regioni tirreniche. Su queste regioni, oltre alle abbondanti precipitazioni, avremo anche venti di forte intensità con raffiche anche di burrasca. Inoltre sulla Campania non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Particolare attenzione anche alla neve, che come vedremo di seguito, con il calo delle temperature, potrà scendere anche a quote basse soprattutto al Nord.

Tempo invernale, neve in arrivo in Italia anche a quote basse

Come abbiamo appena visto, è in arrivo sull’Italia aria piuttosto fredda che porterà un calo delle temperature e della quota neve. Nella seconda parte di giornata, soprattutto tra il tardo pomeriggio e le ore serali, possibili fiocchi fino in Pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Discorso diverso invece per l’Appennino centrale, con quota neve inizialmente sui 1300-1400 metri, ma che tra la tarda mattinata e il pomeriggio, a causa di un richiamo caldo, la quota neve si alzerà fino ai 1800-1900 metri. Quota neve comunque in rapida discesa già nelle ore serali e che nella notte si porterà sui 1000-1200 metri.

Aria artica nella seconda parte di settimana, possibile neve in collina anche al Centro

Nella seconda parte di settimana il Mediterraneo potrebbe essere interessato da un affondo di aria artica, portando quindi condizioni meteo ancora instabili ed un ulteriore calo delle temperature. Possibili nevicate fino in pianura ancora sulle regioni settentrionali, ma anche sulle regioni centrali non si escludono fiocchi fino in collina, specie nelle zone interne. Temperature che tra giovedì e venerdì sulle regioni centro-settentrionali si porteranno su valori di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo e di 2-3 gradi sotto le medie al Sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: freddo e maltempo potrebbero proseguire anche nel weekend

In vista del prossimo weekend tutti i principali modelli mostrano ancora una situazione meteo di stampo invernale sul Mediterraneo. Freddo in Italia con temperature di diversi gradi sotto media e con condizioni meteo ancora instabili o perturbate specie al Centro-Sud. Attenzione comunque ai movimenti su scala emisferica con l’alta pressione che potrebbe di nuovo prendere casa alle latitudini più settentrionali. Non escluso un altro evento invernale degno di nota entro l’inizio di febbraio.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.