Meteo – Inverno in stand-by per buona parte della prossima settimana, ma con peggioramento in vista: la tendenza

Maltempo e neve in esaurimento graduale sull’Italia

La giornata odierna ha esordito ancora con maltempo di stampo tipicamente invernale sul medio-basso versante adriatico e sulla Sicilia tirrenica, con la neve che è scesa in alcune zone finanche in collina grazie all’afflusso di correnti più fredde di matrice polare marittima. Le condizioni meteo stanno progredendo verso un graduale miglioramento in Italia in queste ore, con l’esaurimento dei fenomeni su tutto il territorio peninsulare.

Ancora maltempo in serata sulla Sicilia tirrenica, con neve fin sugli 800/1.000 metri

La serata odierna sarà ancora una volta contraddistinta dal maltempo sulla Sicilia tirrenica, alimentato da un flusso di correnti ben più fredde e instabili ancora in arrivo dai quadranti settentrionali. La neve continuerà a cadere a partire dagli 800/1.000 metri, mentre altrove le condizioni meteo risulteranno relativamente più stabili e asciutte, con l’avanzamento persino di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, cominceranno a subire un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Anticiclone in rotta verso l’Italia per la prima parte di settimana

L’Alta pressione di origine azzorriana torna ad espandersi sull’Italia ed è già alla base del corrente miglioramento. Esso assicurerà una prima parte della settimana subentrante tendenzialmente stabile e asciutta, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Nebbie e foschie potranno tornare a generarsi nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne, con temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente un aumento. Qualche eccezione, tuttavia, si registrerà dalla serata o tarda serata di domani lunedì 12 gennaio sull’alto versante tirrenico, alle prese con qualche piovasco intermittente dovuto alla presenza di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo occidentale che investirà più direttamente lo stivale nella seconda metà di settimana.

Inverno in stand-by nonostante il ritorno del maltempo nella seconda metà di settimana

Tuttavia, la saccatura di cui prima presenterà una matrice essenzialmente atlantica e, di conseguenza, la stagione invernale torna in stand-by se non per l’intera settimana prossima, comunque per buona parte della stessa. La seconda metà potrebbe effettivamente risultare più instabile, ma non per forza più fredda, con la piogge e rovesci in arrivo e neve che potrebbe fermarsi solo a quote di montagna. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

