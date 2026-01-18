Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare il passaggio del ciclone Harry, con possibili nubifragi e bufere di neve in montagna

Piogge e occasionali temporali su parte del Paese

Piogge e occasionali temporali si accendono quest’oggi ancora una volta sui settori più occidentali dello stivale, sulla scia di quanto già avvenuto negli ultimi giorni. I fenomeni localmente risultano tuttavia anche intensi nella giornata odierna, in particolare sulla Calabria jonica, mentre nuvolosità si estende lungo il versante tirrenico e la neve scende sulle Alpi occidentali a quote sempre più basse. Le temperature, in questo contesto, risultano in graduale diminuzione sulle regioni settentrionali rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo insistente nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno l’avanzamento di correnti ben più fredde di stampo artico in arrivo da nordest in grado di alimentare ed inasprire ulteriormente la fase di maltempo già in atto sulla nostra Penisola. Per questo motivo piogge e possibili temporali continueranno a colpire i medesimi settori dello stivale nelle prossime ore, estendendosi anche su parte del nord, dove le temperature subiranno una sensibile diminuzione, con neve che cadrà su tutto il settore alpino e subalpino a partire dai 600/800 metri. Neve che sull’Etna invece difficilmente scenderà al di sotto dei 1.900 metri.

Arrivo della tempesta perfetta ad inizio settimana in Italia grazie al ciclone Harry

Il ciclone Harry si apposterà nei pressi del Canale di Sardegna nella prima metà della settimana subentrante e determinerà una fase di intenso maltempo che sembra colpire maggiormente il meridione e la stessa Sardegna tirrenica. Tuttavia qualche rovescio di debole o moderata intensità e a carattere sparso potrebbe investire i settori centrali e quelli nordoccidentali per domani lunedì 19 gennaio, con neve dai 500/700 sul relativo settore alpino dove gli accumuli arriveranno a raggiungere localmente il mezzo metro.

Mareggiate, venti impetuosi e possibili nubifragi

Come specificato in precedenza il cuore del maltempo si centrerà tuttavia al meridione e più precisamente tra Sicilia e Calabria, (non risparmiando anche la Sardegna tirrenica per domani lunedì 19) con possibili nubifragi nella prima soprattutto nella giornata di martedì 20 gennaio. Mareggiate e ventilazione intensificheranno su tutta l’area, con raffiche di scirocco finanche i 130/140km/h sui monti Nebrodi e onde fino a 7/8 metri sulle coste siciliane esposte. Bufere di neve in arrivo sull’Etna al di sopra dei 1.500/1.600 metri, con accumuli fino a un metro e mezzo a quote leggermente più alte. Accumuli fino al metro sono invece attesi sull’Appennino calabrese, con temperature che, in questo contesto, in Italia, subiranno comunque mediamente una diminuzione in alcuni contesti significativa.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.