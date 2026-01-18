Meteo – Maltempo anche intenso in atto in Italia, con piogge e possibili temporali anche nelle prossime ore

Fase di maltempo in atto in Italia

Una fase di instabilità si è aperta sul bacino del Mediterraneo per effetto di una saccatura depressionaria di origine atlantica in affondo proprio sulle nostre latitudini, con piogge e rovesci che negli ultimi giorni sono andati concentrandosi sui settori più occidentali dello stivale, investendo pertanto alcune aree delle Isole Maggiori e del nordovest, con maltempo in estensione da ieri anche sulla Calabria jonica.

Piogge e occasionali temporali quest’oggi

Piogge e occasionali temporali si abbattono quest’oggi sui medesimi settori del Paese, con nuvolosità in estensione anche sui settori tirrenici, dove le condizioni meteo rimangono tuttavia relativamente più stabili e asciutte. I fenomeni, nella fattispecie odierna, risultano localmente anche intensi, in particolare sulla Calabria jonica, ma anche sulla Sardegna tirrenica, mentre la neve scende sulle Alpi a partire dagli 800/900 metri, ma in graduale discesa.

Prossime ore temperature in diminuzione al nord e maltempo ancora al sud

Nelle prossime ore l’avanzata di correnti ben più fredde di stampo artico marittimo dai quadranti nordorientali agganceranno la circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo, alimentando il maltempo sulle aree più meridionali dello stivale e su quelle più occidentali. Contestualmente, un abbassamento delle temperature sarà sensibile in tutto il nord, dove i rovesci tenderanno ad estendersi, con nevicate che potranno scendere sull’intero settore e subalpino a partire dai 600/800 metri.

Maltempo anche intenso al sud e Sardegna

Il maltempo continuerà ad azionarsi su alcune zone delle Isole Maggiori e della Calabria jonica. In quest’ultimo caso, potrà essere accompagnato occasionalmente anche da attività elettrica con fenomeni localmente anche intensi. Rovesci di intensità mediamente più debole potranno invece raggiungere in maniera sparsa la Campania e la Basilicata, mentre altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiranno in questi settori ancora variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con primi fiocchi attesi sull’Etna intorno ai 1.900 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.