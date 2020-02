METEO ITALIA – Caldo RECORD, ma la NEVE è alle porte: tutti i DETTAGLI

Stracciati alcuni record, ora tocca ai settori adriatici: l’effetto di caduta potrebbe infatti andare ad interessare i settori costieri oltre che l’immediato entroterra di Marche e Abruzzo , con la colonnina di mercurio che potrebbe toccare e superare valori oltre i +20°C . La tendenza per le prossime ore però è volta ad un drastico cambiamento nel giro di pochissime ore. Vediamo qualche dettaglio in più nelle pagine a seguire.

Freddo e neve in arrivo, le zone più a rischio neve in bassa collina

Come anche anticipato nei precedenti editoriali, i fiocchi di neve sono pronti a fare visita sulla nostra Penisola fino a quote molto basse. Pur trattandosi di un’ondata fredda molto rapida, l’intensità delle precipitazioni che colpiranno perlopiù le regioni adriatiche potrà permettere alla quota neve di abbassarsi fino a quote di bassa collina. In particolar modo la fenomenologia più intensa andrà ad interessare le basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale dove non sono esclusi locali temporali nevosi sui rilievi. I fiocchi potranno spingersi fin verso i 2-300 metri nella nottata di domani, mentre la prima attività temporalesca potrà registrarsi già da questa sera.