Meteo Italia – Emergenza smog, livelli di inquinamento al di sopra delle soglie critiche

Alta pressione anomala in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. Situazione sinottica che evidenzia un vasto e robusto campo di alta pressione esteso tra oceano Atlantico e bacino Mediterraneo centrale. Questo raggiunge valori di pressione fino a 1035 hPa sulla penisola Iberica. Da segnalare quest’oggi il passaggio di deboli precipitazioni sulla Liguria, come vedremo nel prossimo paragrafo nelle previsioni meteo dettagliate.

Nessuna variazione fino all’Epifania: le previsioni

Meteo Epifania – Fino al 6 gennaio confermata la persistenza dell’alta pressione in Italia: nel giorno dell’Epifania avremo nuvolosità bassa sulla pianura padana, sulla Toscana e sulle regioni Adriatiche. Qualche pioggia sarà possibile sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesi fenomeni tra Liguria di Levante e Toscana nord-occidentale. Solo sul lato termico potremmo avere qualche differenza con temperature più basse e più vicine alle medie del periodo. Attenzione però al seguito, quando potrebbe arrivare la prima perturbazione del mese di Gennaio.

Perturbazione in arrivo verso la fine della prima decade di Gennaio

Tendenza meteo – Ipotesi di ritorno del maltempo dalla giornata di domenica: al momento si prospetta qualche movimento interessante dai principali centri previsionali GFS ed ECMWF, che mostrano l’avvicinamento di un possente vortice di bassa pressione dalla Gran Bretagna verso l’Europa centrale: questo potrebbe portare maltempo diffuso a partire dai quadranti occidentali, con la genesi di un minimo secondario al centro-nord. Perturbazione che al momento sarebbe fugace, seguita da una nuova rimonta dell’alta pressione dall’avvio della prossima settimana.

Livelli di smog piuttosto elevati in Italia, ecco i valori previsti

Scatta l’allerta per l’elevato tasso di inquinamento al nord Italia e non solo: in questi giorni a causa dell’assenza di ricambio di circolazione d’aria nei bassi strati, i livelli di polveri sottili stanno raggiungendo valori davvero preoccupanti. Dalla giornata di ieri ad esempio nelle province di Forlì, Cesena e Rimini in aggiunta a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna, scattano le misure emergenziali per la qualità dell’aria: limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, previste dal piano Aria. Qualità dell’aria decisamente insalubre su tutta la Pianura Padana, a partire dalla Lombardia dove i valori di PM 2,5 medio sono attesi tra i 25 e fin oltre i 50 µg/m³. Attesi superamenti dei valori di PM10 in Veneto su Treviso, Mestre e laguna Veneta (con picchi di oltre 100 µg/m³). Previsti valori di PM10 di oltre 100 µg/m³ anche sulla Capitale e provincia, e sulla Valle del Sacco fino al confine con la Campania.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.