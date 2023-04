Meteo Italia – Forti piogge, temporali e neve in montagna; la situazione attuale e l’evoluzione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Vasta lacuna barica tra il Mediterraneo centrale e l’Europa è alimentata da masse d’aria fredde in quota, rinnovando tempo instabile anche sull’Italia. Un vortice di bassa pressione, pari a 1004 hPa, è attualmente posizionato a ridosso delle coste del medio-alto Lazio, determinando una fase di maltempo sulla regione e tempo instabile su parte del centro-sud.

Meteo in atto sull’Italia: maltempo sul Lazio, neve in Abruzzo fino a 1000 metri

Vortice di bassa pressione che penalizza in particolare le regioni centrali, dove ritroviamo i fenomeni più intensi. Particolarmente insistenti risultano le precipitazioni sulla provincia di Roma, dove in città si raggiungono al momento accumuli pluviometrici fino a 45-55 mm sui settori centro-nord. Immagine satellitare che ci mostra una copertura nuvolosa compatta anche tra Abruzzo, Campania e Molise con precipitazioni sparse, nevose nell’aquilano localmente sino ai 1000 metri, mentre la quota neve sul resto dell’Appennino è mediamente attorno ai 1300-1500 metri, in lento aumento. Acquazzoni in formazione anche tra grossetano e livornese, nonché sull’alta Calabria tirrenica, zone interne della Sicilia ed Alpi piemontesi.

Meteo Italia: prossime ore a rischio forti temporali sul medio-basso Tirreno

Meteo Italia, tendenza prossime ore. Al nord la giornata proseguirà con instabilità in formazione sui settori montuosi, dove saranno possibili acquazzoni su Alpi e Prealpi e quota neve attorno ai 1500-1700 metri, salvo a quote inferiori sulla Carnia; miglioramento serale. Nubi in aumento sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni. Al centro attesi forti temporali ed acquazzoni tra Lazio, media-bassa Toscana e Campania. Molte nubi anche sul resto delle regioni con fenomeni irregolari e quota neve in Appennino mediamente dai 1400-1600 metri, localmente più in basso sul nord dell’Abruzzo. Al Sud rapido peggioramento anche su Basilicata, Puglia, nord Sicilia e resto della Calabria con piogge sparse entro la fine del giorno.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 15 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno.

