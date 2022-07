METEO ITALIA – Maltempo e CALO delle TEMPERATURE. Il BREAK dell’ESTATE è servito

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Con la prima settimana di luglio andremo incontro ad un peggioramento delle condizioni meteo che si paleserà tra giovedì e venerdì. Questo riporterà temperature in media con il periodo e la formazione prima di rovesci temporaleschi pomeridiani, ma anche il transito di un fronte perturbato nella giornata di venerdì. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di martedì 5 luglio.

Previsioni meteo per martedì 05 luglio

Queste le previsioni meteo per martedì 5 luglio: AL NORD: Al mattino isolate piogge sui rilievi del nord-est, prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e in Appennino; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto isolate precipitazioni tra Lombardia e Piemonte. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni. AL SUD: Al mattino tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Molise, Puglia e Calabria a ridosso dei settori Appenninici; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Per oggi temperature in lieve calo, ma ancora con valori piuttosto elevati per il periodo. Dalla giornata di domani assisteremo ad un progressivo calo, che culminerà verso gli ultimi giorni feriali della settimana.

Ultimo picco delle temperature

La giornata di ieri oltre ad essere caratterizzata da stabilità atmosferica, è stata interessata da temperature piuttosto elevate. Valori fino a 36-38°C specie tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Attese punte fino a 40-41°C su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna dove le temperature risulteranno più elevate rispetto al resto della penisola. Situazione analoga per la giornata di domani, quando il caldo raggiungerà l’acme. Infine vediamo la tendenza per la seconda parte della settimana che vedrà dapprima un aumento dell’instabilità atmosferica ed il passaggio di un fronte perturbato.

Peggioramento meteo dietro l’angolo

Pioggia in arrivo: il modello GFS vede nella seconda parte della settimana un calo di geopotenziali che potrebbe innescare l’instabilità a partire dai rilievi. Più estremista il modello europeo, che vede la discesa di una saccatura depressionaria dalla Scandinavia verso i paesi Balcani fino a lambire l’Italia. Questo potrebbe apportare anche un calo diffuso delle temperature che andrebbero a raggiungere valori in media con il periodo. Venerdì ancora incerto il passaggio di precipitazioni che potrebbe interessare specialmente le regioni Adriatiche ed il centro-sud. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre tutti i prossimi editoriali meteo.

