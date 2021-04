METEO: ITALIA nel mirino del maltempo, ecco dove i fenomeni nei prossimi giorni

Giornata instabile con acquazzoni anche intensi e neve sui rilievi

La perturbazione atlantica che nella giornata di ieri è transitata sulle regioni del Centro-Nord ha portato piogge localmente abbondanti ed è stata seguita da un generale calo delle temperature. Condizioni meteo instabili interesseranno anche oggi l’Italia con piogge e acquazzoni sparsi che si sposteranno anche sulle regioni del Sud. Nelle prossime ore piogge soprattutto su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna. Fenomeni più isolati al Centro e sulle regioni Peninsulari del Sud. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull’Italia con precipitazioni più intense specie su Marche, Abruzzo e Molise. Neve sulle Alpi orientali fin verso i 500-700 metri come anche sull’Appennino settentrionale. Entro la sera fiocchi sotto i 1000 metri anche sui settori centrali.

Circolazione depressionaria nel cuore dell’Europa con aria fredda

Situazione sinottica per i prossimi giorni che vedrà un campo di alta pressione sbilanciarsi verso le Isole Britanniche e la Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Li troveremo condizioni meteo per lo più stabili mentre sul resto dell’Europa non andrà altrettanto bene. Una vasta circolazione depressionaria stazionerà infatti sui settori centro-orientali del continente ricevendo un apporto continuo di aria più fredda dai quadranti orientali. Seconda parte della settimana che vedrà dunque condizioni meteo ancora instabili sull’Italia con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi.

Meteo weekend: nuovo vortice ciclonico sul Mediterraneo?

Secondo l’ultimo aggiornamento del modello GFS tra Giovedì e Venerdì una goccia d’aria fredda in quota si sposterà dalla Germania verso la Francia. La stessa potrebbe poi scendere sul Mediterraneo occidentale proprio all’inizio del prossimo weekend approfondendo un minimo di pressione al suolo tra la Sardegna e le Baleari. Muovendosi poi verso est questo potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteo in Italia proprio nel weekend, soprattutto sulle regioni del Sud questa volta. Anche il modello europeo ECMWF mostra un’evoluzione simile con condizioni meteo instabili in Italia fino al termine della seconda decade di aprile.