Meteo Italia – Veloce perturbazione con calo termico, poi arriva l’alta pressione

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione defilata tra il vicino Atlantico e l’Europa occidentale, mentre una saccatura si distende dal Mar del Nord sino al Mediterraneo settentrionale. Campo barico in nuova flessione sull’Italia per il transito di un veloce sistema perturbato nord Atlantico, mentre la saccatura fredda dei giorni scorsi si è allontanata verso levante.

Domenica veloce peggioramento al sud e settori adriatici

Una nuova saccatura è attesa nella giornata di domenica sul centro Europa e Balcani, andando ad interessare anche parte dell’Italia. Attese precipitazioni al mattino su Triveneto, Romagna, Campania, nord Toscana, Puglia garganica ed Umbria. Neve sulle Alpi Carniche sin verso i 1100-1300 metri. Asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi tra Puglia, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Consulta l’allerta meteo. Ampie schiarite sul resto del Paese. Rapido miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.

Temperature in nuovo calo

Temperature massime che dopo il momentaneo aumento nel weekend, torneranno a scendere per il ritorno di fresche correnti settentrionali. Un primo calo è atteso domenica al nordest con valori non oltre i +16/+18°C sul Triveneto. Ad avvio di settimana il calo termico si estenderà anche al centro-sud Peninsulare con i valori massime che nella giornata di lunedì faticheranno a superare i +20°C sui settori adriatici.

Prossima settimana più stabile per l’arrivo dell’alta pressione

Dopo il transito della veloce saccatura nord atlantica, ottobre volgerà verso una maggiore stabilità. Centro di calcolo probabilistico europeo mostra infatti una prossima settimana mediamente caratterizzata da anomalie di pressione positive sull’Europa centro-occidentale, Regno Unito e Scandinavia, mentre ancora negative tra le Nazioni orientali ed i Balcani meridionali. Alta pressione che è quindi attesa in affermazione sull’Europa centro-occidentale con valori barici mediamente livellati attorno ai 1020 hPa sul Mediterraneo centrale. Tempo quindi che risulterà più stabile anche sull’Italia.

