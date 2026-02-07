Meteo – L’Autunno rimpiazza l’Inverno nella prossima settimana, con maltempo frequente e neve in montagna

Maltempo in azione in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono perturbate soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove si sono susseguiti rovesci e temporali localmente anche intensi e accompagnati da graupel e grandinate. Fenomeni estesi non hanno comunque escluso del tutto anche il nord, essendo stati registrati più specificamente anche in Liguria. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Piogge e possibili temporali anche per domani

Malgrado un graduale e iniziale miglioramento per la prima parte della giornata di domani domenica 8 febbraio, l’avanzamento di una nuova perturbazione comincerà a portare i primi rovesci a partire in realtà già dal mattino in Sardegna e in successiva estensione, entro il pomeriggio, lungo tutto il versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi e possibilmente temporaleschi. La neve continuerà a scendere a quote di montagna sul relativo Appennino, con temperature che pertanto non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo anche per l’avvio della prossima settimana

Il peggioramento in arrivo nella seconda parte di domani domenica 8 febbraio preluderà anche ad un inizio di settimana altrettanto perturbato, con piogge e rovesci sparsi che a quel punto si estenderanno anche sul settore adriatico e su parte del nord, coinvolgendo principalmente l’Emilia Romagna e il nordest per lunedì 9, quando qualche fiocco potrà scendere fin sugli 800/1.000 metri sulle Prealpi venete. Un nuovo impulso di maltempo riguarderà l’Italia subito dopo, per martedì 10, i cui primi effetti saranno evidenti su parte del nord e sul medio-alto versante tirrenico, con fenomeni anche intensi e possibilmente temporaleschi tra Toscana e Liguria.

Prossima settimana ancora con piogge e possibili temporali frequenti e con neve in montagna

Nella prossima settimana l’autunno rimpiazza l’inverno determinando una serie di perturbazioni di stampo polare marittimo che favoriranno la prosecuzione dell’interminabile fase di maltempo sulla nostra Penisola. Piogge e possibili temporali rimarranno pertanto spesso protagonisti, con nevicate altrettanto frequenti in arrivo quantomeno a quote di montagna. Trattandosi tuttavia di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.