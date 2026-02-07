Meteo – Settimana esordisce con il maltempo e con qualche fiocco di neve a quote medie: i dettagli

Maltempo no stop in Italia

Dopo un gennaio molto piovoso, in cui gli accumuli mensili registrati sono stati diffusamente a 3 cifre, anche la prima settimana di febbraio è stata fin qui particolarmente perturbata, con piogge e temporali che si sono abbattuti anche quest’oggi sulla nostra Penisola, coinvolgendo principalmente (ma non solo) le regioni centro-meridionali, con occasionali grandinate e graupel. Un quadro che si presenta così più tardo-invernale che pienamente invernale.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il maltempo non mollerà l’Italia nemmeno nelle prossime ore, quando piogge e possibili temporali potranno invece attivarsi in maniera localmente anche intensa soprattutto sul basso versante tirrenico, con fenomeni comunque in estensione su buona parte del sud e con l’instabilità che, in via residuale, transiterà ancora sul medio Tirreno. Il quadro meteorologico si presentava già ieri piuttosto chiaro e infatti la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Prosieguo del Weekend con maltempo insistente

Il prosieguo del Weekend sarà inizialmente caratterizzato da un miglioramento nella prima parte della giornata di domani domenica 8 febbraio. A seguire, una nuova perturbazione, anche questa di stampo polare marittimo, riapproccerà il nostro Paese, con piogge e possibili temporali possibili già dal mattino in Sardegna e in estensione nel pomeriggio principalmente lungo il versante tirrenico, con occasionali sconfinamenti verso quello adriatico. La neve, in questo contesto, continuerà a scendere a quote di montagna sull’Appennino.

Avvio di settimana instabile sull’Italia

Anche l’avvio della prossima settimana sarà instabile sull’Italia, con la giornata di lunedì 9 febbraio che vedrà ancora piogge e rovesci sparsi sulle regioni centro-meridionali, con possibili temporali. Tuttavia, il maltempo potrà espandersi verso nord, interessando anche l’Emilia Romagna e parte del nordest con fenomeni più blandi: possibile qualche fiocco sulle Prealpi venete a partire dagli 800/1.000 metri. Per martedì 10 un nuovo peggioramento riguarderà il medio-alto versante tirrenico e parte del nord, con fenomeni possibilmente temporaleschi e intensi tra Toscana e Liguria.

