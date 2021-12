METEO – La Protezione Civile dirama una nuova ALLERTA in ITALIA, ecco le ZONE INTERESSATE

Residuo maltempo insiste sull’Italia in serata

Lo spostamento della perturbazione che ha fino alla prima parte di oggi colpito il medio-basso versante adriatico e il settore tirrenico meridionale si sta spostando verso est, interessando la Penisola balcanica. Ciò sta determinando un graduale miglioramento delle condizioni meteo sullo stivale, con fenomeni che si stanno piano piano esaurendosi. Essi però insistono in maniera isolata su zone circoscritte del Paese (scopri quali).

Maltempo in allontanamento per domani

Fin dalle primissime ore della notte di domani lunedì 13 dicembre tuttavia le condizioni meteo subiranno un ulteriore miglioramento con l’assenza di fenomeni che si registrerà su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, evidentemente le piogge degli scorsi giorni potrebbero creare ancora qualche problema relativo alle piene dei corsi d’acqua e al terreno saturo, tant’è che la Protezione Civile ha emanato un’allerta per rischio idraulico ed idrogeologico, come vedremo nel presente editoriale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: nessun fenomeno significativo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile aumento al Nord, soprattutto su settori alpini, in locale sensibile diminuzione al Centro e sulla Campania; valori bassi al Nord e al Centro, con estese gelate notturne. Massime in sensibile aumento sulle aree alpine settentrionali, localmente marcato su quelle del Triveneto. Venti: forti dai quadranti settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria ionica centro-settentrionale, con raffiche di burrasca su settori costieri e crinali appenninici. Mari: agitati lo Ionio settentrionale ed il Canale d’Otranto; molto mossi i bacini meridionali, con moto ondoso in graduale attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

