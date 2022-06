METEO – MALTEMPO al nord, FULMINE cade a pochissimi metri dalle persone durante una celebrazione sul Doss Trento. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale

Fortissimi temporali su parte del nord, gran caldo altrove

Piogge, temporali e purtroppo anche danni sono arrivati in parte del nord Italia ma tutto ciò era inevitabile vista l’energia elevatissima in gioco. Nel corso delle prossime ore aria meno calda dilagherà anche al centro sud ma la tregua sarà molto breve e dalla giornata di domenica nuovo netto aumento delle temperature in vista poi di una settimana che si preannuncia bollente con valori anche oltre i 40 gradi all’ombra. Nel frattempo però soffermiamoci su quanto accaduto nelle ultime ore sulle alte pianure del nord. In particolare, un violentissimo temporale ha colpito il Trentino Alto Adige e un fulmine è caduto a pochi metri dalla zona dove si stava celebrando la cerimonia degli alpini sul Doss Trento nella zona del mausoleo di Cesare Battisti. Leggi anche: Prossima settimana tra caldo record e intensi temporali, i dettagli

Fulmine a pochi metri dalle persone, forte scossa e alcuni feriti

Dopo il caldo, violentissimi nubifragi si sono abbattuti in parte del nord Italia, come Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Un episodio spaventoso è avvenuto al nord-est, in Trentino, quando al mausoleo era in corso un evento degli Alpini, in occasione dell’arrivo della Staffetta per le celebrazioni dei 150 anni dalla costituzione del corpo. Durante le celebrazioni, un fulmine è caduto a pochissimi metri dalle persone presenti sradicando un albero di cedro e trasmettendo una scossa ad alcune persone. Stando a quanto si apprende da ildolomiti.it, una donna di 31 anni e un uomo di 51 anni sono stati soccorsi dalle ambulanze ma non sarebbero rimasti gravemente feriti. Leggi anche: Super fiammata africana, attese punte di 42-43 gradi. I dettagli

Gran lavoro dei Vigili del Fuoco nella regione

Sul posto sono poi intervenuti anche i Vigili del Fuoco oltre le ambulanze ma interventi ci sono stati in tutta la regione dove tra il pomeriggio di ieri e la nottata odierna non sono mancate grandinate e forti raffiche di vento con alberi e rami spezzati. Forti piogge anche in altre regioni del nord Italia come la Lombardia, soprattutto nella provincia di Bergamo dove non sono mancati danni come vedremo nella pagina successiva. Meteo, tra temporali e caldo in netto aumento con punte fino a 38 gradi

Nubifragio anche nel bergamasco

In particolare una tempesta di pioggia e vento nella tarda serata di ieri ha interessato il bergamasco provocando gravi danni a Seriate, tanto che il sindaco ha parlato di tromba d’aria e mostrato le devastanti immagini sui social. “Nessun ferito e pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Viabilità difficoltosa”. In particolare, il tetto di una casa è stato letteralmente scoperchiato e scaraventato ad oltre 50 metri di distanza finendo in mezzo a una strada come riportato da bresciatoday.it. Lampione caduto ed alberi a terra, situazione difficile anche a Grassobbio dove un altro tetto è stato scoperchiato e numerosi sono stati i danni del maltempo.

