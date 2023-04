Meteo – Maltempo caratterizzerà il prosieguo del Weekend con piogge, temporali e nevicate: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono nuovamente perturbate dopo che una pausa dal maltempo nella serata di ieri aveva fatto illudere il ritorno di una più duratura stabilità. Piogge e occasionali temporali imperversano soprattutto sulle regioni centro-meridionali e, in particolare, sul versante tirrenico, con temperature che, sebbene non subiscano variazioni rilevanti, risultano comunque decisamente fresche.

Prossime ore ancora intrise dal maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno mediamente instabili con piogge e occasionali temporali che ancora una volta riguarderanno settori specifici del nostro Paese (scopri quali). Il nord tuttavia rimarrà di nuovo ai margini del maltempo, dove insisteranno peraltro alcune schiarite, con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature non subiranno variazioni significative, attestandosi sui valori delle precedenti 24 ore.

Piogge e temporali anche nel prosieguo del Weekend

Sebbene nella prossima notte le condizioni meteo possano tendere ad un graduale miglioramento, le condizioni di maltempo subiranno un rinvigorimento a partire dalla tarda mattinata, ma soprattutto dal pomeriggio di domani domenica 16 aprile, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e temporali si svilupperanno e colpiranno ancora una volta il centro-sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo al centro-sud, meglio al nord

Anche nella giornata di domani domenica 16 aprile nel mirino del maltempo ci finirà esclusivamente il centro-sud, con le condizioni meteo che appariranno migliori non solo al nord, ma anche in Toscana, per l’ingresso di correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali. Tale evoluzione, ancora una volta, non assicurerà sostanziali variazioni delle temperature, che continueranno a mantenersi intorno ai valori odierni a grandi linee e con clima che pertanto risulterà ancora lontano dagli standard primaverili.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.