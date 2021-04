METEO – MALTEMPO in atto sull’ITALIA con TEMPORALI su molte regioni, ecco l’evoluzione

Meteo instabile sull’Italia, scoppiano i temporali

Meteo – Dopo una mattinata trascorsa sostanzialmente stabile, seppur con nubi sparse, le condizioni meteorologiche in questa seconda parte di giornata stanno volgendo verso un generale peggioramento. Il sopraggiungere da ovest di un vortice di bassa pressione, colmo d’aria fredda, ha reso instabile l’atmosfera; nubi cumuliformi hanno preso forma in particolare sul Lazio, dove attualmente vengono registrati i fenomeni più intensi, anche a carattere temporalesco con locali grandinate. Come da previsione, coinvolta anche parte della città di Roma, specie i settori centro-orientali. Piogge e temporali interessano anche la Sardegna, l’Umbria meridionale, la Liguria e localmente la Lombardia.

Tendenza meteo prossime ore, le aree a rischio pioggia

Nel prosieguo del pomeriggio e durante le prime ore serali, i temporali e gli acquazzoni insisteranno tra Lazio ed Umbria, estendendosi anche ad Abruzzo, Toscana meridionale e Campania. Acquazzoni meno intensi sono attesi anche sulla Lombardia nord-orientale, Prealpi, Liguria e localmente sull’Emilia-Romagna. Tempo in peggioramento anche su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Nel complesso, ci attende una seconda parte di giornata decisamente instabile su gran parte d’Italia.

Neve su Alpi ed Appennino

Meteo – Non solo piogge e temporali, ma l’aria fredda in arrivo da ovest favorirà nevicate a ridosso dei settori montuosi. I fenomeni interesseranno le Alpi mediamente a partire dai 1500-1600 metri, mentre lungo l’Appennino la neve potrà raggiungere entro la fine del giorno anche quote prossime ai 1200 metri tra Lazio, Abruzzo, grazie ai fenomeni più intensi. Prosegue quindi un mese di aprile fresco e dal sapore a tratti invernale, ma quando arriverà l’anticiclone? Vediamolo nella prossima pagina.

