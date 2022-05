METEO – MALTEMPO insiste sull’ITALIA, con ANTICICLONE ancora KO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata di maltempo per l’Italia

La discesa di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica ha favorito nella giornata odierna il ritorno del maltempo, che ha colpito duramente soprattutto il nord e le Isole Maggiori, provocando persino qualche disagio. La serata continuerà ad essere caratterizzata dall’instabilità sul basso versante tirrenico, con piogge, temporali e occasionali grandinate che potranno interessare ancora le regioni settentrionali, dove i fenomeni localmente saranno anche intensi.

Domani ancora maltempo sull’Italia

Un flusso di correnti perturbate continuerà ad interessare nella giornata di domani domenica 29 maggio l’Italia, con maltempo che dunque sarà ancora protagonista: piogge e temporali persisteranno al nord, con rovesci anche sul basso versante tirrenico nelle prime ore della notte, con instabilità che caratterizzerà la mattinata delle Marche. Nel pomeriggio si assisterà alla consueta formazione di temporali lungo la dorsale appenninica centrale, con rovesci che riguarderanno contestualmente anche i settori più nordorientali. Tempo atteso comunque in miglioramento in serata, con isolati rovesci plausibili solo al centro Italia, in un contesto di temperature più fresche rispetto a quanto registrato nei passati giorni.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta orientale, settori alpini di Lombardia e Veneto, Trentino Alto Adige, Romagna, Marche settentrionali, Umbria nord-orientale e versanti tirrenici della Calabria, con quantitativi cumulati localmente moderati, fino a generalmente moderati sul Piemonte occidentale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e del Centro peninsulare e su Campania, Basilicata, settori occidentali della Puglia, resto della Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione sulle regioni peninsulari, con massime in marcato calo al Nord. Venti: forti occidentali su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti orientali sulle regioni nord-orientali; ovunque in graduale attenuazione. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore Ovest, i mari circostanti le Bocche di Bonifacio, ed inizialemente l’Adriatico settentrionale; moto ondoso ovunque in generale calo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 29 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

