Meteo Italia – Flusso umido pilota impulsi perturbati con nuove fasi di maltempo

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una vasta saccatura è distesa dalla Scandinavia sino alla Penisola Iberica, pilotando umide correnti sud-occidentali verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo sull’Italia transitano nuovi impulsi instabili, mentre l’aria fredda rimane al momento confinata Oltralpe.

Domenica di maltempo al centro e parte del sud, ancora in attesa il nord Italia

Prima domenica dell’anno che farà registrare un’ulteriore calo barico con minimo pressorio in spostamento dalla Sardegna al medio Tirreno. Attesa una giornata di maltempo sulle regioni centrali, Campania e Sardegna con precipitazioni diffuse, anche abbondanti ed a carattere temporalesco sui settori tirrenici. Asciutto sul resto d’Italia, ma con molte nubi di passaggio, fatta eccezione per Alpi e Prealpi dove insisteranno ampie schiarite. Freddi venti settentrionali su alto Adriatico, Toscana e Liguria, miti meridionali al centro-sud.

Avvio di settimana tempo ancora incerto su parte del centro-sud

Situazione meteorologica che si manterrà instabile anche ad avvio settimana su parte del centro-sud. Fenomeni attesi in particolare su Lazio, Campania, Salento ed occasionalmente su Umbria, Sardegna ed Abruzzo. Ancora asciutto al nord, ma con cieli spesso nuvolosi e freddo anche di giorno. Qualche fiocco di neve è in arrivo nottetempo sull’Emilia orientale e bassa Romagna.

Epifania con neve localmente a bassa quota

Centro di bassa pressione in risalita dalla Sardegna verso il medio Tirreno richiamerà masse d’aria fredde sul nord Italia sino alle Marche e settori settentrionali tra Umbria e Toscana. Attese nevicate tra la notte ed il mattino sulla Romagna, Emilia orientale, Toscana orientale ed a seguire anche sul nord dell’Umbria e sulle Marche. Quota neve in aumento scendendo verso sud, mediamente attorno ai 1400-1600 metri sull’Appennino centrale. Maltempo su Lazio, Campania, Molise e nord della Puglia con precipitazioni anche temporalesche.

