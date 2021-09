METEO – Maltempo, piogge intense causano FRANE e CROLLI nell’Uttar Pradesh, India: almeno 6 persone ferite, i dettagli

Nuova ondata di caldo in Italia

La situazione meteo è in via di definitivo miglioramento sull’Italia, soprattutto al nord, dopo il passaggio della perturbazione che ha portato piogge e locali grandinate nelle ultime ore. Si rafforzerà l’anticiclone africano nei prossimi giorni e questo sarà in grado di riportare temperature pienamente estive da nord a sud, con punte addirittura fino a 35-36 gradi in Sardegna nel weekend. Tralasciamo ora la situazione meteo in Italia e spostiamoci all’estero dove sono in atto alcune criticità in questi giorni soprattutto in alcune zone dell’India, soprattutto quelle dell’Uttar Pradesh a causa di piogge alluvionali. Vediamo quanto sta succedendo in zona nel prossimo paragrafo. Leggi anche: WEEKEND AD ALTA TENSIONE IN ITALIA. TRA CALDO AFRICANO E FORTI TEMPORALI. LE ZONE A RISCHIO

Maltempo nel mondo, piogge alluvionali colpiscono parte dell’India

Situazione critica in alcune zone dell’India del nord e vicino al confine con il Nepal, dove giorni di piogge intense hanno causato allagamenti e frane soprattutto nell’Uttar Pradesh. In particolare, come riferito da indiatoday.in, tra il fine settimana appena passato e l’inizio di questa settimana, nuova forti precipitazioni hanno colpito la zona di Miranpur determinando crolli e allagamenti. In particolare, un grosso crollo ha coinvolto un tempio ed il crollo haferito anche 6 persone tra cui 5 bambini che si trovavano in zona. L’incidente è avvenuto domenica sera nella città del distretto di Miranpur, ma anche in questo inizio di settimana le condizioni avverse meteo hanno determinato crolli e danni oltre che a numerosi allagamenti. Leggi anche: FORTE TEMPORALE CON GRANDINE COLPISCE IL RAVENNATE, DANNI ALL’AGRICOLTURA

Situazione critica in India, crolla un muro a Miranpur, persone ferite

Piogge alluvionali hanno colpito nel corso degli ultimi giorni e settimane alcune zone dell’India, soprattutto l’estremo nord e l’Uttar Pradesh, territorio comunque piuttosto fragile. In particolare, come detto, nella zona di Miranpur, non distantissimo dal confine con il Nepal, le piogge alluvionali hanno causato il crollo di un muro di un tempio che è finito sopra alcuni bambini. I bambini stavano passando in zona quando il muro del tempio è caduto su di loro, ha riferito la polizia locale. Almeno 6 le persone ferite e trasportate urgentemente in ospedale ma nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Parti dell’Uttar Pradesh sono state testimoni di piogge incessanti, che hanno causato il crollo di muri e danneggiato abitazioni in diverse località. Episodi di “maltempo estremo” ma localizzato si sono avuti anche in Europa, come accaduto in Francia nel corso degli ultimi giorni. Leggi anche: ESTATE 2021 TRA LE PIU’ CALDE DI SEMPRE DA QUANDO ESISTONO LE RILEVAZIONI. IL REPORT DEL CNR

