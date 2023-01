Meteo – Maltempo residuo interesserà l’Italia con nevicate in arrivo: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Maltempo isolato in azione in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico continuano a mostrare condizioni meteo instabili sulla nostra Penisola, a carattere tuttavia localizzato in queste ore. Rovesci infatti, anche nevosi a quote basse (scopri di più) si concentrano soprattutto sul medio-basso versante adriatico, con qualche debole precipitazione attesa anche sulle coste centrali del Lazio. Le temperature in ogni caso si mantengono pressoché invernali su tutto il Paese, grazie all’afflusso di correnti artiche nel Mediterraneo centrale.

Piogge e nevicate in arrivo anche per domani

Le stesse correnti artiche alimenteranno un nuovo minimo di bassa pressione sul basso Tirreno nella giornata di domani sabato 28 gennaio, responsabile di qualche nota di maltempo sul Lazio, dove la neve si attesterà intorno ai 200/400 metri sulle zone settentrionali e 400/700 metri altrove e sulla Sardegna settentrionale nel pomeriggio dove la quota neve si aggirerà intorno ai 600/700 metri. Ma l’instabilità si concentrerà maggiormente tra Sicilia e reggino, dove la neve scenderà fin sui 1.100/1.200 metri. Qualche fiocco potrebbe ancora raggiungere l’Appennino abruzzese fin sui 400/500 metri. Relativamente più stabile altrove e con schiarite soprattutto al nordovest.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici di Sicilia e Calabria meridionale e sulla Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e della Calabria ionica e meridionale e su Romagna, settori settentrionali e occidentali delle Marche, Sardegna meridionale e, limitatamente alle prime ore della giornata, sui settori tirrenici e centrali del Lazio, settori occidentali dell’Abruzzo e sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 100-300 m su Romagna e Marche settentrionali, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati; nelle prime ore della giornata, al di sopra dei 200-500 m sull’Abruzzo occidentale e dei 500-800 m sui rilievi del settore tirrenico settentrionale e centro-meridionale del Lazio, con apporti al suolo deboli; al di sopra degli 800-1100 m sull’Appennino calabrese e sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo moderati sul settore nord-orientale dell’isola maggiore, deboli sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime basse sulla Pianura Padana, nella Valle dell’Adige, e nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro-Sud. Venti: forti nord-orientali su Liguria, Sardegna settentrionale, Toscana, alto Lazio, triestino e crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano; tendenti a forti dai quadranti settentrionali su Puglia meridionale e settori ionici della Calabria. Mari: molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente al largo, il Mare e il Canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e l’Adriatico settentrionale; inizialmente molto mossi, con moto ondoso in attenuazione, i settori ovest del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso dalla serata lo Ionio in prossimità delle coste salentine e calabresi.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 28 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.