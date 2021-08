METEO – MALTEMPO, un violento NUBIFRAGIO si abbatte a Santa Maria di Leuca. Forte VENTO e danni ad auto. I dettagli

Crollo termico e maltempo colpisce l’Italia

Dopo oltre due mesi di sole e di totale assenza di pioggia, nella serata di ieri ma in parte anche nella mattinata odierna forti temporali si sono abbattuti sulla Calabria, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia nordorientale, praticamente in gran parte del meridione. La perturbazione che ieri ha interessato il sud si è ormai allontanata anche se l'atmosfera resta parzialmente instabile specie tra Calabria interna e messinese. Adesso l'attenzione è rivolta al nord-est e soprattutto al centro Italia dove nelle prossime ore infiltrazioni fresche settentrionali daranno il via a temporali anche forti, soprattutto in Adriatico e nelle zone interne. Migliore questa volta la situazione al nord, soprattutto al nordovest anche se le temperature saranno in ulteriore calo. Come detto, tra la serata di ieri e la prima parte della mattinata odierna, veri e propri nubifragi si sono abbattuti tra Calabria, Sicilia nord-orientale e Salento. Si è trattato (soprattutto in quest'ultimo caso) di fenomeni molto rapidi ma estremamente violenti.

Nubifragio colpisce il leccese: danni e momenti di paura a Santa Maria di Leuca

Danni ingenti e momenti di paura si sono vissuti nel leccese, a Santa Maria di Leuca a causa di un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento. Stando a quanto riportato da corrieresalentino.it, il forte vento ha letteralmente spazzato via il gazebo di un locale in zona Porcinara, volato per almeno una ventina di metri, prima di abbattersi violentemente su alcune auto in sosta. A farne le spese, oltre la struttura, sono state anche 4 auto travolte dalle macerie del gazebo in legno, sradicato dalla forza del vento che ha addirittura spinto una minicar (fortunatamente vuota) verso gli scogli. Immediati i soccorsi, necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Tricase (Lecce). Poco prima, un violento acquazzone con forte vento ha colpito Gallipoli, sempre nel leccese con fuggi fuggi generale dei turisti dalla spiaggia e diversi danni in zona.

Crollo termico entro domani in Puglia

Temporanea tregua al sud e in Puglia nelle prossime ore con lieve rialzo delle temperature massime e giornata gradevole. Drastico peggioramento nella giornata di domani quando saranno da attendersi temporali molto forti un po' su tutta la regione unitamente a un crollo delle temperature con valori che difficilmente supereranno i 25 gradi. Un weekend che si preannuncia più autunnale che estivo. Prestiamo ora attenzione a quanto accadrà nelle prossime ora con l'allerta e l'attenzione che si sposta in parte del centro Italia. Nella pagina successiva vediamo nel dettaglio le zone colpite.

