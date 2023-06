Meteo Milano – Domenica ed avvio di settimana stabile con sole prevalente; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Campo barico in nuovo aumento sull’Italia per il rinforzo dell’alta pressione da ovest. Valori barici alti e livellati attorno ai 1017-1018 hPa, favoriranno condizioni meteo stabili sulle regioni settentrionali anche ad inizio settimana. A seguire infiltrazioni umide in quota riporteranno episodi instabili con possibile maltempo tra fine giugno e l’avvio di luglio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano domenica 25 giugno

Alta pressione rinnoverà condizioni meteo stabile sulla Lombardia. Giornata di domenica al via con cieli sereni su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio innocui addensamenti sono attesi su Alpi e Prealpi, mentre prevarranno le schiarite su Milano. Nottetempo cieli stellati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, lunedì 26 giugno sole prevalente su Milano

Avvio di settimana caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione con valori livellati attorno ai 1015 hPa. La giornata di lunedì 26 giugno sarà quindi decisamente estiva sulla Lombardia con sole prevalente sia durante le ore del mattino che nel corso del pomeriggio su Milano. Innocui addensamenti a ciclo diurno sono attesi nel corso del pomeriggio a ridosso di Alpi e Prealpi, ma in diradamento serale. Di seguito la tendenza meteo a medio termine. Le temperature attese in aumento e comprese su Milano tra +22/+23°C e +33/+34°C.

Alta pressione poco salda, tornano acquazzoni e temporali nel corso della settimana

Alta pressione che non sarà ben salda sull’Italia, determinando infiltrazioni umide e ritorno dell’instabilità nel corso della settimana. Bel tempo su Milano nella giornata di martedì 27 giugno, poi infiltrazioni umide oceaniche potrebbero riportare nubi e qualche pioggia nella seconda parte della prossima settimana. Possibile maltempo tra giovedì e venerdì son rischio forti temporali e nubifragi in Lombardia, per il passaggio di un’ansa depressionaria. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile tra oggi e l'avvio della prossima settimana con caldo estivo, poi possibile ritorno dell'instabilità dalla seconda parte della settimana.