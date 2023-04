Meteo – Pasqua e Pasquetta ancora con acquazzoni e temporali ma solo su alcune regioni. Vediamo la tendenza

Situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una piccola goccia fredda tra le Isole Britanniche e la Francia e in discesa verso sud-est. Questa raggiungerà il Nord Italia nel corso delle prossime ore e poi transiterà sull’Italia centro-meridionale nel corso della giornata di domani, portando un generale peggioramento delle condizioni meteo. A seguire la Penisola Italiana continuerà ad essere interessata da una circolazione fredda e instabile.

Acquazzoni e temporali tra oggi e domani per il transito dell’impulso perturbato

Nel corso delle prossime ore la goccia fredda raggiungerà il Nord Italia portando piogge sparse e temporali, specie tra Liguria ed Emilia. Tra la serata e la notte maltempo che raggiungerà anche Toscana, Umbria e Lazio, con possibili temporali anche intensi sui settori tirrenici. Nel corso della giornata di domani acquazzoni e temporali continueranno ad interessare il Centro Italia e progressivamente raggiungeranno anche il Sud. Fenomeni pomeridiani andranno inoltre ad interessare il Nord-Est. Neve sui rilievi sia alpini che appenninici, localmente anche sotto i 1000.

Pasqua e Pasquetta con acquazzoni e temporali pomeridiani

Come anticipato in precedenza, tra i giorni di Pasqua e Pasquetta avremo una circolazione instabile e fresca tra Mediterraneo centrale, Balcani ed Europa orientale. Questo porterà nella giornata di Pasqua acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano, sia sulle regioni centro-meridionali che al Nord-Est, con fenomeni più probabili e intensi nelle zone interne. Più stabile la giornata di Pasquetta, con acquazzoni e temporali relegati al Sud e alla Sicilia. Al Centro-Nord avremo anche ampi spazi di sereno e con temperature in lieve aumento su valori vicini a quelli del periodo, mentre al Sud continueremo ad avere temperature sotto la media.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna l’alta pressione per la prossima settimana ma attenzione all’Atlantico

Principali modelli che confermano per la prossima settimana l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo stabili in Italia e temperature in aumento ma potrebbe non durare. Entro la fine della settimana infatti diversi modelli mostrano l’arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo centrale con tempo in netto peggioramento a partire da Nord. La distanza temporale è però ancora molto elevate e dunque vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.