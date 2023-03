Meteo – Periodo movimentato, con alternanza di fasi stabili e perturbate. La tendenza per il lungo termine

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la persistenza di correnti perturbate specie sulle regioni Adriatiche; in questo frangente avremo ancora qualche precipitazione con neve sull’Appennino a quote medie. Possibili fenomeni temporaleschi sulle regioni di nord-est e sulla Puglia. Di seguito, vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Ancora maltempo sulle regioni Adriatiche

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per mercoledì 15 Marzo: Al Nord: Al mattino residue piogge sparse su Emilia Romagna e Pianura Padana orientale con neve in Appennino fin verso gli 800 metri, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri, sole prevalente sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni su in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni ancora in Abruzzo con neve in calo fino a 700-1000 metri, asciutto altrove con delle velature in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, asciutto sulla Sardegna e resto della Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili specie sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 1000-1400 metri, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Calabria. Neve in Appennino oltre gli 800-1200 metri.

Migliora il tempo nella seconda parte della settimana e fino al weekend

Meteo – Gli aggiornamenti modellistici mostrano un netto miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della penisola: già nella giornata odierna avremo ampi spazi di sereno al centro-nord, specie tra pomeriggio e sera. Da domani la saccatura depressionaria si sposterà gradualmente verso i Balcani. Al contempo un promontorio anticiclonico dovrebbe invece rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale spingendosi poi fin sull’Italia. Condizioni meteo più asciutte nella seconda parte della settimana e con temperature in aumento fino a quale grado al di sopra delle medie del periodo. Situazione che potrebbe perdurare fino al weekend, quando la situazione potrebbe mutare nuovamente.

Terza decade di Marzo con un nuovo affondo depressionario?

Meteo lungo termine – Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici si evince la possibilità dell’intrusione di una goccia fredda in quota sul Mediterraneo occidentale; questa potrebbe lentamente spostarsi verso est per l’avvio della prossima settimana, portando maltempo dapprima sulle Isole Maggiori, per poi coinvolgere la penisola per la prima parte della settimana. Ancora presto per scendere nel dettaglio e per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.