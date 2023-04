Meteo – Possibile arrivo dell’anticiclone entro il 1 maggio? Le ultimissime

Meteo ancora dinamico sull’Italia

Mese di aprile che prosegue nella sua fase dinamica sull’Italia. Dopo il forte maltempo che ha interessato tra mercoledì e giovedì il nord Italia, un momentaneo aumento del campo barico ha determinato un avvio di weekend decisamente stabile e dal sapore primaverile su tutta Italia. La pausa anticiclonica sarà piuttosto breve, già da domani una nuova perturbazione raggiungerà il nord Italia, interessando ad inizio settimana anche il centro e parte del sud.

Ponte de 25 aprile incerto con acquazzoni e temporali

Meteo ponte 25 aprile – Il promontorio anticiclonico tenderà rapidamente a cedere il posto ad una nuova perturbazione atlantica. Ponte del 25 aprile che sarà decisamente instabile sull’Italia con piogge e temporali che nella giornata di lunedì 24 transiteranno al Nordest, regioni centrali, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Festa della Liberazione, 25 aprile, ancora instabile sul Triveneto con acquazzoni e temporali che dal pomeriggio tenderanno ad estendersi dapprima all’Emilia-Romagna e Marche ed a seguire anche all’alta Toscana, Umbria ed Abruzzo; peggiora dal pomeriggio anche tra Campania ed alta Calabria tirrenica. Stabile altrove, ma con nubi di passaggio.

Tendenza meteo dal 25 aprile al 1 maggio

Meteo – Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, l’ultima settimana di aprile potrebbe essere caratterizzata da anomalie bariche negative tra le Azzorre e l’Oceano Atlantico, ma anche tra Scandinavia ed Europa sudorientale. Valori di pressione al di sopra delle medie del periodo sono invece previste sul Mediterraneo centro-occidentale, Francia e Penisola Iberica. Italia che potrebbe essere ancora parzialmente interessata da una circolazione fresca settentrionale, specie sulle regioni del sud e medio Adriatico, mentre un promontorio anticiclonico potrebbe insediarsi sul Mediterraneo, coinvolgendo anche i settori occidentali dell’Italia. In tale contesto il finale di aprile potrebbe trascorrere con residua instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni, ma in un contesto decisamente più stabile per una maggior invadenza dell’anticiclone. Temperature attese al di sopra delle medie al nord e sui settori tirrenici, mentre in linea con il periodo su quelli adriatici.

Avvio di maggio tra anticiclone ed infiltrazioni settentrionali?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. La tendenza per l’avvio del mese di maggio, potrebbe far registrare un aumento del campo barico anche sull’Europa settentrionale e Regno Unito. Il modello europeo simula infatti anomalie bariche positive sulle Nazioni nord-occidentali europee, mentre negative su quelle orientali. Italia che potrebbe quindi ritrovarsi nel mezzo tra l’anticiclone ad ovest ed una blanda circolazione settentrionale ad est, quindi con ancora occasioni per acquazzoni e temporali a ciclo diurno, seppur più circoscritti ai settori montuosi. Rimanete aggiornati!

