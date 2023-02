Meteo – Prevalente stabilità in Italia, con qualche disturbo di maltempo possibile nelle prossime ore: ecco dove

Weekend perlopiù stabile sull’Italia

E’ in corso di svolgimento un Weekend perlopiù stabile e asciutto sulla nostra Penisola a causa della nuova espansione di un campo di Alta pressione di origine subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale che ha allontanato la perturbazione che qualche giorno fa aveva portando fenomeni a tratti anche piuttosto intensi e a carattere di nubifragio, capaci di portare danni e disagi. Le temperature, in ogni caso, sebbene in aumento risultano in linea con la media del periodo.

Maggiore nuvolosità al meridione

Nella giornata odierna dalla mappa sinottica si evidenzia l’infiltrazione di correnti più umide e instabili provenienti dai quadranti orientali nonché dal settore balcanico al meridione, dove non a caso si assiste a maggiore nuvolosità. Le condizioni meteo nel complesso non subiscono un peggioramento significativo anche se, come vedremo nel presente editoriale, non è escluso l’ingresso di qualche rovescio localizzato.

Prossime ore verosimile qualche nota di maltempo

A differenza di quanto avvenuto per tutto il Weekend finora, nel corso delle prossime ore una circolazione secondaria e più instabile proveniente dai quadranti orientali potrebbe portare un debole peggioramento delle condizioni meteo stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò si tradurrà nell’ingresso di qualche debole rovescio localizzato e circoscritto comunque ai settori meridionali dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Deboli rovesci localizzati al meridione, fiocchi fin sui 1.000/1.200 metri sull’Appennino calabrese

Deboli e localizzati rovesci pertanto faranno ingresso nelle prossime ore sulla nostra Penisola e si addenseranno principalmente nelle zone interne della Calabria dove fiocchi potranno cadere fin sui 1.000/1.200 metri e aree stanti nei pressi dello Stretto di Messina. Le condizioni meteo altrove dovrebbero mantenersi relativamente più stabili e asciutte, con temperature peraltro in lieve e graduale aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

